Torna Cantine Aperte, Natale in Toscana alla scoperta delle aziende vinicole

Cantine aperte a Natale con il Movimento turismo del vino

Torna Cantine Aperte a Natale: un evento del Movimento Turismo del Vino Toscana per conoscere le aziende vinicole. Un’opportunità per enoturisti, famiglie e appassionati di vivere insieme la magia delle feste tra le botti. L’appuntamento è a partire dal fine settimana dell’8 dicembre e per tutto il mese nei week end e nei giorni feriali.

In programma degustazioni di vini, assaggi di prodotti tipici e l’opportunità di acquistare regali natalizi unici . In ogni cantina saranno allestiti corner con pacchetti realizzati con materiali di riciclo e riuso. Quest’anno il tema scelto è “Natale Green in Cantina” in collaborazione con Earth Day Italia.

“Il fil rouge di quest’anno è infatti dedicato ai bambini e alle famiglie, per trasformare la visita in un’esperienza educativa e creativa: attraverso mini-corsi, giochi e laboratori, i più piccoli impareranno le buone pratiche ambientali e l’amore per la Terra, diventando veri “Piccoli custodi della vigna” – spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana” – le nostre cantine offriranno micro-lezioni “dalla vigna al Pianeta”, consegneranno guide stampabili sulle buone pratiche di sostenibilità e, al termine del percorso, rilasceranno un attestato ai giovani partecipanti”.

I bambini saranno chiamati a lasciare un messaggio o un disegno sulla loro esperienza sostenibile, da esporre e condividere sui social, contribuendo a diffondere il messaggio di un Natale più attento all’ambiente.

Questo il programma di eventi provincia per provincia:

AREZZO

Il Borro Toscana – Loro Ciuffenna

7 dicembre 2025, ore 15–18.30

Una giornata di festa e intrattenimento folk nel borgo illuminato de Il Borro. Degustazione di vini rossi, assaggi farm to table, visita alla galleria “Vino & Arte” e tour guidato della cantina. Da visitare presepe meccanico e botteghe artigiane aperte con attività a tema. Parte del ricavato sarà destinata alla Misericordia di San Giustino Valdarno. Costo: 20 € – Prenotazione obbligatoria.

Villa La Ripa – Arezzo

13 dicembre 2025, ore 16–18

Appuntamento natalizio con calice di benvenuto dello spumante “ZeroProblemi”, tour in cantina e degustazione comparata di due Sangiovesi, uno prelevato da botte e l’altro da acciaio. A seguire brindisi con Babbo Natale e vino Psyco: Supertuscan a base di Sangiovese e Cabernet Sauvignon accompagnato da cioccolato fondente e del panettone. Per gli adulti, lotteria e pacchi regalo; per i bambini (3-7 anni) laboratorio in inglese con Kids&Us. Costo: 20 € adulti; bambini gratis (su registrazione). – Prenotazione obbligatoria tramite Google Form.

FIRENZE

Fattoria di Piazzano – Empoli

Tutto dicembre, su prenotazione per degustazioni

La cantina propone assaggi gratuiti per scegliere i vini da mettere sotto l’albero. Possibilità di organizzare degustazioni dedicate per piccoli gruppi, amici o colleghi. Costo: variabile in base all’esperienza scelta – Prenotazione consigliata.

Torraccia di Presura – Agriturismo Ulivello in Chianti, Greve in Chianti

25 dicembre 2025 – Pranzo di Natale

Un pranzo delle feste in agriturismo con menu fisso: tortino di zucca, gnudi ricotta e spinaci, pici al ragù di guancia, filetto di maiale con pere e amaretto, crema diplomatica. Possibilità di abbinare i vini aziendali. Costo: 55 € – Prenotazione obbligatoria.

31 dicembre 2025 – Cenone di fine anno e Tombola di Capodanno

Menu degustazione con abbinamento a vini della tenuta, brindisi di mezzanotte con lo spumante della casa e tombola con premi in vino e olio. Costo: 90 € – Prenotazione obbligatoria.

GROSSETO

Fattoria La Maliosa – Saturnia

13, 21 e 28 dicembre 2025 – “Sorsi & Pennelli”

Un’esperienza creativa per adulti e bambini che unisce laboratorio artistico e degustazione di vini naturali. Inclusi due calici e bruschetta con olio EVO nuovo. L’evento si svolge al raggiungimento di almeno 6 partecipanti. Costo: 40 € adulti, 25 € bambini – Prenotazione obbligatoria.

PISA

Azienda Agricola Castelvecchio – Terricciola

Weekend di dicembre: 6–8, 13–14, 20–21, 27–28 dicembre 2025

Visita guidata della cantina e degustazione di tre vini con pane e olio dell’azienda. Orari: 11 e 15.30. Costo: gratuito – Prenotazione obbligatoria.

Badia di Morrona – Terricciola

14 dicembre 2025 – Calici d’Inverno

Mercatino natalizio, degustazioni, tour in cantina e prodotti locali artigianali. Evento adatto anche ai bambini. Costo: 10 € – Prenotazione obbligatoria.

PISTOIA

Società Agricola Marini Giuseppe – Pistoia

7, 8, 14, 21 dicembre 2025 – Aperture straordinarie

Il punto vendita sarà aperto dalle 15 alle 18.30 per gli acquisti natalizi. Ingresso libero.

SIENA

Camigliano – Montalcino

Tutto dicembre, lunedì-venerdì, su prenotazione

Percorso in cantina dedicato alla storia della tenuta e del Brunello, con degustazione di tre vini – incluso il Brunello – e brunch con prodotti locali. Costo: 40 € adulti, 10 € bambini – Prenotazione obbligatoria.

Podere Gamberaio – Cetona

4–8, 11–14, 18–19 dicembre 2025 – Brindisi di Natale

Degustazione del Sangiovese della tenuta in abbinamento al panettone, con assaggio di olio EVO. Evento adatto anche ai bambini, con alternative analcoliche. Costo: 40 € adulti; 20 € ragazzi 10–17 anni; gratuito sotto i 10 anni – Prenotazione via mail (24h prima).

Franco Pacenti – Canalicchio di Sopra, Montalcino

22–31 dicembre 2025 (chiusi 24–26 dicembre)

L’esperienza “I 3 fratelli di Montalcino – Christmas Edition” prevede tour in cantina, assaggio di benvenuto, degustazione guidata di Rosso, Brunello e Brunello Riserva con bruschetta all’olio nuovo, dolci natalizi e grappa di Brunello. Pacchetto speciale per bambini. Costo: 30 € adulti; 5 € bambini 4–17 anni – Prenotazione obbligatoria.

Ricasoli 1141 – Gaiole in Chianti

Tutto dicembre (orari variabili)

Enoteca di Brolio e Castello aperti per visite, degustazioni, percorsi liberi e attività per famiglie. Chiusura il 24–26 dicembre. Possibilità di visite guidate su prenotazione. Costi: disponibili sul sito ufficiale – Prenotazione necessaria per le visite guidate.

Per l’elenco completo delle cantine aderenti, il programma dettagliato e per maggiori informazioni: www.mtvtoscana.com