Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Viaggi/

Torna Cantine Aperte, Natale in Toscana alla scoperta delle aziende vinicole

L’appuntamento di quest’anno nel segno della sostenibilità: si tiene in collaborazione con Earth Day Italia

/ Raffaella Galamini
Cantine aperte a Natale con il Movimento turismo del vino

Torna Cantine Aperte a Natale: un evento del Movimento Turismo del Vino Toscana per conoscere le aziende vinicole. Un’opportunità per enoturisti, famiglie e appassionati di vivere insieme la magia delle feste tra le botti. L’appuntamento è a partire dal fine settimana dell’8 dicembre e per tutto il mese nei week end e nei giorni feriali.

In programma degustazioni di vini, assaggi di prodotti tipici e l’opportunità di acquistare regali natalizi unici. In ogni cantina saranno allestiti corner con pacchetti realizzati con materiali di riciclo e riuso. Quest’anno il tema scelto è “Natale Green in Cantina” in collaborazione con Earth Day Italia.

“Il fil rouge di quest’anno è infatti dedicato ai bambini e alle famiglie, per trasformare la visita in un’esperienza educativa e creativa: attraverso mini-corsi, giochi e laboratori, i più piccoli impareranno le buone pratiche ambientali e l’amore per la Terra, diventando veri “Piccoli custodi della vigna” – spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana” – le nostre cantine offriranno micro-lezioni “dalla vigna al Pianeta”, consegneranno guide stampabili sulle buone pratiche di sostenibilità e, al termine del percorso, rilasceranno un attestato ai giovani partecipanti”.

I bambini saranno chiamati a lasciare un messaggio o un disegno sulla loro esperienza sostenibile, da esporre e condividere sui social, contribuendo a diffondere il messaggio di un Natale più attento all’ambiente.

Questo il programma di eventi provincia per provincia:

AREZZO

Il Borro Toscana – Loro Ciuffenna

7 dicembre 2025, ore 15–18.30
Una giornata di festa e intrattenimento folk nel borgo illuminato de Il Borro. Degustazione di vini rossi, assaggi farm to table, visita alla galleria “Vino & Arte” e tour guidato della cantina. Da visitare presepe meccanico e botteghe artigiane aperte con attività a tema. Parte del ricavato sarà destinata alla Misericordia di San Giustino Valdarno. Costo: 20 € – Prenotazione obbligatoria.

Villa La Ripa – Arezzo

13 dicembre 2025, ore 16–18
Appuntamento natalizio con calice di benvenuto dello spumante “ZeroProblemi”, tour in cantina e degustazione comparata di due Sangiovesi, uno prelevato da botte e l’altro da acciaio. A seguire brindisi con Babbo Natale e vino Psyco: Supertuscan a base di Sangiovese e Cabernet Sauvignon accompagnato da cioccolato fondente e del panettone. Per gli adulti, lotteria e pacchi regalo; per i bambini (3-7 anni) laboratorio in inglese con Kids&Us. Costo: 20 € adulti; bambini gratis (su registrazione). – Prenotazione obbligatoria tramite Google Form.

FIRENZE

Fattoria di Piazzano – Empoli

Tutto dicembre, su prenotazione per degustazioni
La cantina propone assaggi gratuiti per scegliere i vini da mettere sotto l’albero. Possibilità di organizzare degustazioni dedicate per piccoli gruppi, amici o colleghi. Costo: variabile in base all’esperienza scelta – Prenotazione consigliata.

Torraccia di Presura – Agriturismo Ulivello in Chianti, Greve in Chianti

25 dicembre 2025 – Pranzo di Natale
Un pranzo delle feste in agriturismo con menu fisso: tortino di zucca, gnudi ricotta e spinaci, pici al ragù di guancia, filetto di maiale con pere e amaretto, crema diplomatica. Possibilità di abbinare i vini aziendali. Costo: 55 € – Prenotazione obbligatoria.

31 dicembre 2025 – Cenone di fine anno e Tombola di Capodanno
Menu degustazione con abbinamento a vini della tenuta, brindisi di mezzanotte con lo spumante della casa e tombola con premi in vino e olio. Costo: 90 € – Prenotazione obbligatoria.

GROSSETO

Fattoria La Maliosa – Saturnia

13, 21 e 28 dicembre 2025 – “Sorsi & Pennelli”
Un’esperienza creativa per adulti e bambini che unisce laboratorio artistico e degustazione di vini naturali. Inclusi due calici e bruschetta con olio EVO nuovo. L’evento si svolge al raggiungimento di almeno 6 partecipanti. Costo: 40 € adulti, 25 € bambini – Prenotazione obbligatoria.

PISA

Azienda Agricola Castelvecchio – Terricciola

Weekend di dicembre: 6–8, 13–14, 20–21, 27–28 dicembre 2025
Visita guidata della cantina e degustazione di tre vini con pane e olio dell’azienda. Orari: 11 e 15.30. Costo: gratuito – Prenotazione obbligatoria.

Badia di Morrona – Terricciola

14 dicembre 2025 – Calici d’Inverno
Mercatino natalizio, degustazioni, tour in cantina e prodotti locali artigianali. Evento adatto anche ai bambini. Costo: 10 € – Prenotazione obbligatoria.

PISTOIA

Società Agricola Marini Giuseppe – Pistoia

7, 8, 14, 21 dicembre 2025 – Aperture straordinarie
Il punto vendita sarà aperto dalle 15 alle 18.30 per gli acquisti natalizi. Ingresso libero.

SIENA

Camigliano – Montalcino

Tutto dicembre, lunedì-venerdì, su prenotazione
Percorso in cantina dedicato alla storia della tenuta e del Brunello, con degustazione di tre vini – incluso il Brunello – e brunch con prodotti locali. Costo: 40 € adulti, 10 € bambini – Prenotazione obbligatoria.

Podere Gamberaio – Cetona

4–8, 11–14, 18–19 dicembre 2025 – Brindisi di Natale
Degustazione del Sangiovese della tenuta in abbinamento al panettone, con assaggio di olio EVO. Evento adatto anche ai bambini, con alternative analcoliche. Costo: 40 € adulti; 20 € ragazzi 10–17 anni; gratuito sotto i 10 anni – Prenotazione via mail (24h prima).

Franco Pacenti – Canalicchio di Sopra, Montalcino

22–31 dicembre 2025 (chiusi 24–26 dicembre)
L’esperienza “I 3 fratelli di Montalcino – Christmas Edition” prevede tour in cantina, assaggio di benvenuto, degustazione guidata di Rosso, Brunello e Brunello Riserva con bruschetta all’olio nuovo, dolci natalizi e grappa di Brunello. Pacchetto speciale per bambini. Costo: 30 € adulti; 5 € bambini 4–17 anni – Prenotazione obbligatoria.

Ricasoli 1141 – Gaiole in Chianti

Tutto dicembre (orari variabili)
Enoteca di Brolio e Castello aperti per visite, degustazioni, percorsi liberi e attività per famiglie. Chiusura il 24–26 dicembre. Possibilità di visite guidate su prenotazione. Costi: disponibili sul sito ufficiale – Prenotazione necessaria per le visite guidate.

Per l’elenco completo delle cantine aderenti, il programma dettagliato e per maggiori informazioni: www.mtvtoscana.com

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Viaggi / Redazione

Natale a Firenze, la città si riempie di addobbi e alberi: giochi di luce sui monumenti, mercatini e iniziative culturali

Dal 6 dicembre il capoluogo entra nel pieno delle festività con un programma ricco di eventi. Torna anche il trenino alle Cascine per i più piccoli

Viaggi / Redazione

Agrietour, il futuro dell'agriturismo tra intelligenza artificiale e innovazione rurale

Il Salone nazionale ad Arezzo Fiere e Congressi dal 14 al 16 novembre: eventi, corsi di formazione e incontri B2B tra operatori e aziende agrituristiche. Giani: “Il cuore della Toscana diffusa”

Viaggi / Redazione

Torna a Pontedera la Baita di Babbo Natale con tante sorprese tra sogno e realtà

Dal 22 novembre al 26 dicembre tante novità tutte da scoprire nello scintillante villaggio dedicato a Babbo Natale in via della Stazione vecchia

Viaggi

Dal gelato a una nuova idea di ospitalità: l'esperienza di Guido Martinetti

Viaggi

Ciak sulle destinazioni: come il cinema attrae il turismo

Viaggi

Vino, territori e Consorzi: la Toscana delle esperienze enoturistiche

Viaggi

Donne e turismo, la speranza che guida il futuro

Viaggi

Turismo e investimenti: la Toscana scommette nel settore dell’hospitality

Viaggi

Sammezzano torna a vivere: il progetto per la rinascita del castello

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Cultura / Redazione

Arte accessibile: alla Galleria dell’Accademia ripartono le visite in LIS e i percorsi tattili

Cultura / Redazione

Nasce il premio Franco Zeffirelli per celebrare l’eredità artistica del regista fiorentino

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.