Torre del Lago, l’Accademia Pucciniana diventerà un polo internazionale di alta formazione operistica

Placido Domingo

L’Accademia Pucciniana a Torre del Lago diventerà un polo internazionale di alta formazione operistica, non solo musicale ma di tutta la filiera dello spettacolo.

I nuovi corsi non riguarderanno solo il canto, ma anche regia, luci, costumi, maestri collaboratori e voci bianche e si svolgeranno nelle strutture di Torre del Lago – dal Gran Teatro alla futura foresteria di Villa Caproni – trovando così un contesto unico, capace di restituire ai giovani artisti il senso profondo di tornare dove tutto è iniziato.

Venerdì 23 gennaio Plácido Domingo aprirà ufficialmente i corsi 2025/2026, la sua visita segna il primo appuntamento pubblico dell’Accademia dopo la sua recente nomina a direttore artistico annunciata nelle scorse settimane.

Il progetto della rinnovata Accademia Pucciniana sarà presentato alle ore 17.00, nella Sala Belvedere del Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini alla presenza, oltre che del grande artista spagnolo, anche del sindaco Giorgio Del Ghingaro, del Presidente della Fondazione Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo, del direttore artistico del Festival Angelo Taddeo e dei rappresentanti istituzionali.

La conferenza sarà arricchita dai videomessaggi di saluto di due docenti illustri come il regista Hugo De Ana e il tenore Gregory Kunde, mentre hanno confermato la loro partecipazione in presenza il celebre baritono Leo Nucci, la costumista Premio Oscar Franca Squarciapino, il soprano Maria Pia Jonata, il light designer Valerio Alfieri, la pianista Silvia Gasperini e Sonia Franzese che si occuperà del coro di voci bianche.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 18.30 con un concerto nell’Auditorium (ingresso gratuito su prenotazione), che vedrà protagonisti alcuni ex allievi delle precedenti edizioni dell’Accademia del Festival, oggi avviati alla carriera, affiancati da una selezione di nuovi allievi dell’Accademia di canto 2026, individuati dopo le audizioni in programma il 22 gennaio.

Un momento musicale che intende testimoniare la continuità tra formazione e professione, tra studio e palcoscenico, che costituisce l’essenza stessa del progetto.

La presenza di Plácido Domingo e anche di Leo Nucci sarà l’occasione per visitare gli spazi di Villa Caproni attualmente sottoposti a un intervento di recupero conservativo pensato per valorizzare il patrimonio architettonico e culturale di Torre del Lago, che diventerà foresteria e sede dell’Accademia; e poi l’Auditorium della Fondazione Simonetta Puccini, dove è previsto un incontro con gli allievi del corso per Maestri collaboratori con la docente Silvia Gasperini.

Gli appuntamenti del 23 gennaio sono gratuiti ma l’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per le prenotazioni: Tel. 0584 359322 ticketoffice@puccinifestival.it

Placido Domingo ph Fiorenzo Niccoli