Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Torre del Lago, l’Accademia Pucciniana diventerà un polo internazionale di alta formazione operistica

I nuovi corsi non riguarderanno solo il canto, ma anche regia, luci, costumi, maestri collaboratori e voci bianche e si svolgeranno nelle strutture di Torre del Lago – dal Gran Teatro alla futura foresteria di Villa Caproni. Venerdì 23 gennaio la presentazione ufficiale con la presenza del nuovo direttore artistico Plácido Domingo

/ Redazione
Placido Domingo

L’Accademia Pucciniana a Torre del Lago diventerà un polo internazionale di alta formazione operistica, non solo musicale ma di tutta la filiera dello spettacolo.

I nuovi corsi non riguarderanno solo il canto, ma anche regia, luci, costumi, maestri collaboratori e voci bianche e si svolgeranno nelle strutture di Torre del Lago – dal Gran Teatro alla futura foresteria di Villa Caproni – trovando così un contesto unico, capace di restituire ai giovani artisti il senso profondo di tornare dove tutto è iniziato.

Venerdì 23 gennaio Plácido Domingo aprirà ufficialmente i corsi 2025/2026, la sua visita segna il primo appuntamento pubblico dell’Accademia dopo la sua recente nomina a direttore artistico annunciata nelle scorse settimane.

Il progetto della rinnovata Accademia Pucciniana sarà presentato alle ore 17.00, nella Sala Belvedere del Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini alla presenza, oltre che del grande artista spagnolo, anche del sindaco Giorgio Del Ghingaro, del Presidente della Fondazione Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo, del direttore artistico del Festival Angelo Taddeo e dei rappresentanti istituzionali.

La conferenza sarà arricchita dai videomessaggi di saluto di due docenti illustri come il regista Hugo De Ana e il tenore Gregory Kunde, mentre hanno confermato la loro partecipazione in presenza il celebre baritono Leo Nucci, la costumista Premio Oscar Franca Squarciapino, il soprano Maria Pia Jonata, il light designer Valerio Alfieri, la pianista Silvia Gasperini e Sonia Franzese che si occuperà del coro di voci bianche.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 18.30 con un concerto nell’Auditorium (ingresso gratuito su prenotazione), che vedrà protagonisti alcuni ex allievi delle precedenti edizioni dell’Accademia del Festival, oggi avviati alla carriera, affiancati da una selezione di nuovi allievi dell’Accademia di canto 2026, individuati dopo le audizioni in programma il 22 gennaio.

Un momento musicale che intende testimoniare la continuità tra formazione e professione, tra studio e palcoscenico, che costituisce l’essenza stessa del progetto.

La presenza di Plácido Domingo e anche di Leo Nucci sarà l’occasione per visitare gli spazi di Villa Caproni attualmente sottoposti a un intervento di recupero conservativo pensato per valorizzare il patrimonio architettonico e culturale di Torre del Lago, che diventerà foresteria e sede dell’Accademia; e poi l’Auditorium della Fondazione Simonetta Puccini, dove è previsto un incontro con gli allievi del corso per Maestri collaboratori con la docente Silvia Gasperini.

Gli appuntamenti del 23 gennaio sono gratuiti ma l’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per le prenotazioni: Tel. 0584 359322 ticketoffice@puccinifestival.it

Placido Domingo ph Fiorenzo Niccoli

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Costanza Baldini

“Radiance Opposition": il ritorno dei Julie’s Haircut tra psichedelia e metamorfosi

I Julie's Haircut saranno in concerto sabato 24 gennaio al Glue Alternative Concept Space di Firenze. Parliamo di "Radiance Opposition" con Luca Giovanardi, chitarrista della band

Musica / Costanza Baldini

Firenze al centro della musica elettronica internazionale grazie alla rassegna "Disconnect Code"

Da febbraio a maggio arrivano a Firenze cinque appuntamenti con artisti internazionali per la prima volta in concerto in città: Tujiko Noriko, Vanessa Bedoret, Loraine James, Bitchin Bajas e FRANKIE & Kelman Duran

Musica / Costanza Baldini

Parte da Livorno il tour dei SI! BOOM! VOILÀ! la prima band "futurista" italiana

L'attesissimo tour partirà proprio dalla Toscana, venerdì 16 gennaio al The Cage di Livorno per proseguire poi con altre date in tutta Italia, ecco la nostra intervista alla band

Musica

La Bandabardò festeggia 25 anni di "Se mi rilasso collasso" con un nuovo tour e la ristampa in vinile

Musica

Il Rock Contest torna al Tenax e incorona i Prolex & Zac Blue

Musica

Premio Ciampi 2025: nuove voci che tengono viva una musica necessaria

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

Musica

Omar Pedrini porta a Lucca il suo Viaggio Senza Vento tra musica, amicizia e fumetto

Musica

Rock Contest 2025: torna il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana

I più popolari su intoscana

Storie / Redazione

A Colle Val d’Elsa i ragazzi con fragilità emotive e psicologiche diventano guide nei musei civici

Ambiente / Redazione

I rifiuti di plastica come reperti storici: l’inquinamento del mare in mostra a Lucca

Viaggi / Raffaella Galamini

Viaggio d’autunno sul Monte Amiata tra funghi, castagne e olio di Seggiano

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.