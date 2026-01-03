Il portale ufficiale della Toscana

Placido Domingo è il nuovo direttore artistico dell’Accademia Pucciniana

L’artista sarà alla guida del progetto formativo promosso dalla Fondazione Festival Pucciniano nato con l’obiettivo di accompagnare giovani cantanti lirici in un percorso di alta specializzazione artistica

Placido Domingo ph Fiorenzo Niccoli

Plácido Domingo sarà il direttore artistico dell’Accademia Pucciniana di Torre del Lago, il progetto formativo promosso dalla Fondazione Festival Pucciniano nato con l’obiettivo di accompagnare giovani cantanti lirici in un percorso di alta specializzazione artistica, in particolare legato al repertorio pucciniano.

Una scelta presa su proposta del presidente Fabrizio Miracolo e ratificata dal consiglio di amministrazione dell’istituzione toscana che, si legge in una nota, rappresenta un passaggio di rilievo nel processo di rilancio e riposizionamento internazionale del Festival Puccini.

Premio Puccini Domingo 2025 ph Giorgio Andreuccetti

La vicinanza dell’artista all’ente è emersa in occasione della consegna del Premio Puccini, avvenuta lo scorso novembre a Torre del Lago. Un riconoscimento alla brillante carriera segnata anche dal legame profondo con la musica di Giacomo Puccini.

“La nomina di Plácido Domingo – dichiara il presidente Miracolo – rappresenta un segnale concreto del nuovo corso che stiamo costruendo. L’Accademia è uno dei pilastri del nostro progetto di sviluppo: un investimento sul futuro dell’opera e sui giovani talenti, che trova in Domingo una guida di straordinaria autorevolezza e prestigio, fondamentale per la diffusione dell’eredità pucciniana di cui è custode. Sono certo che contribuirà notevolmente a dare al nostro progetto una caratura di livello internazionale”.

L’Accedemia, scuola di talenti

L’Accademia Pucciniana, istituita nel 1995, nasce per formare giovani artisti già avviati alla carriera, chiamati a confrontarsi con il repertorio di Giacomo Puccini attraverso lo studio della tecnica vocale, dell’interpretazione, dello stile e della drammaturgia. Un percorso che unisce formazione teorica e pratica scenica, masterclass, lavoro musicale e possibilità di inserimento nelle produzioni del Festival.

L’Accademia si trova a Torre del Lago, luogo in cui Giacomo Puccini ha vissuto e composto gran parte delle sue opere. È una struttura in dialogo costante con il Festival e i suoi artisti e che quest’anno prevede corsi di alto perfezionamento non solo per cantanti lirici, pianisti accompagnatori e coro di voci bianche, ma anche per molte figure professionali della produzione operistica come macchinisti, lighting designer, scenografia e costumi teatrali.

La domanda di ammissione ai corsi per Cantanti Lirici scade il 19 gennaio. I docenti 2026 sono Maria Pia Ionata e Gregory Kunde. La presentazione delle domande per il corso di Illuminotecnica teatrale tenuto da Valerio Alfieri scade invece il 18 gennaio.

 

