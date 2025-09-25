Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Salute/

Università di Firenze, guarire con meno sofferenza: scoperto come ridurre il dolore

La ricerca realizzata in collaborazione con la New York University, l’Università della California di S.Diego e lo spin-off FloNext: “Potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’infiammazione”

/ Redazione
Ricercatrice

L’infiammazione provoca dolore, si sa, ma se fosse possibile guarire con minor sofferenza? È l’obiettivo della ricerca del dipartimento di scienze della salute dell’Ateneo di Firenze in collaborazione con la New York University, l’Università della California di S.Diego e lo spin-off fiorentino FloNext Srl. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications e, come spiega l’Università di Firenze, “potrebbero rivoluzionare il modo in cui affrontiamo il dolore infiammatorio”.

Secondo la ricerca, bloccare un recettore specifico delle prostaglandine (Ep2) nelle cellule di Schwann – che normalmente hanno il compito di proteggere le fibre nervose – riduce il dolore senza però interferire con il processo infiammatorio. “Una novità importante, perché l’infiammazione ha un ruolo positivo in quanto aiuta il corpo a riparare i tessuti danneggiati. Il problema è che spesso porta con sé dolore cronico, come quello dell’osteoartrosi o di altre malattie sempre più diffuse con l’invecchiamento della popolazione”.

Da sinistra: Francesco De Logu, Romina Nassini e Pierangelo Geppetti

Per alleviare il dolore si usano farmaci comuni come aspirina e ibuprofene, ma, come spiega il professor Pierangelo Geppetti che ha portato avanti la ricerca insieme a Francesco De Logu e Romina Nassini, “agiscono bloccando in modo indiscriminato le prostaglandine, con conseguenze potenzialmente gravi sull’apparato digerente, sul cuore, sui reni e sul fegato, soprattutto se assunti a lungo termine. Il blocco mirato del recettore Ep2, invece, potrebbe garantire lo stesso sollievo senza questi effetti collaterali”.

Secondo i ricercatori Unifi, sviluppare farmaci classici o a RNA capaci di colpire solo questo recettore nelle cellule di Schwann potrebbe portare a una nuova generazione di terapie: efficaci come i FANS ma senza i loro pesanti effetti collaterali, con particolare beneficio per la popolazione anziana.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Salute / Redazione

Endoscopia pediatrica, così al Meyer curano la malattia di Crohn senza interventi chirurgici

Grazie a metodi poco invasivi, senza tagli e cicatrici, i medici sono riusciti a curare una piccola paziente affetta dall'infiammazione cronica intestinale. Il caso è stato discusso nella tre giorni di scuola europea al Campus

Salute / Redazione

A Livorno trapianto da donatore a cuore fermo: salvate due vite

La Toscana si conferma anche nel 2025 la regione con il più alto numero di donazioni a livello nazionale. Crescono anche le dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione

Salute / Redazione

La Toscana guida la ricerca internazionale sul tumore al cervello con il progetto "SeqPerGlio"

Il progetto di sequenziamento intraoperatorio del tumore per una terapia farmacologica loco-regionale personalizzata contro le recidive del glioblastoma durerà tre anni

Salute

Ospedali più efficienti e tecnologici: la Toscana presenta un piano di investimenti da 210 milioni di euro

Salute

Sanità territoriale: in arrivo una nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno

Salute

112, il numero che fa la differenza: cinque anni di interventi in Toscana

Salute

A scuola di cardioprotezione, "Giovanisicuri" fa tappa all'Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino

Salute

Una nuova sede per il Centro regionale accessibilità a Prato. Giani e Spinelli: "Rilanciare l'abbattimento delle barriere"

Salute

Al via all'ospedale Versilia le operazioni con il robot Da Vinci XI

I più popolari su intoscana

Storie / Redazione

Lucca, in vendita la dimora storica che fu della sorella di Napoleone

Ambiente / Chiara Bianchini

Andar per funghi in Toscana: regole, permessi e luoghi ideali

Musica / Costanza Baldini

Murubutu porta “La vita segreta delle città” live in Toscana: “Il Rap ha un grande potenziale ma non lo utilizza”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.