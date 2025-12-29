Il portale ufficiale della Toscana

Vaccinazioni pediatriche, la Regione Toscana è sopra la media nazionale

Secondo il report del Ministero della Salute, per i nati nel 2022 c’è la copertura oltre il 97% per polio e morbillo

/ Redazione
Vaccino

Dati positivi per la Toscana per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, tutte al di sopra della media nazionale e, nella maggior parte dei casi, delle soglie di sicurezza indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

Questo è quanto emerge dall‘ultimo monitoraggio del Ministero della Salute, aggiornato al 31 dicembre 2024.

Per i nati nel 2022, copertura vaccinale oltre il 97% per polio (97,32%), difterite e tetano (97,33%), pertosse (97,32%), epatite B ciclo completo (97,25%), Hib (97,71%), morbillo e rosolia (97,23%) e parotite (97,16%); numeri appena inferiori per la varicella (96,42%).

Quasi ovunque la Toscana registra tre punti percentuali superiori rispetto al dato italiano.

Il report mostra dati positivi anche per alcune delle vaccinazioni raccomandate: la copertura contro il meningococco C è al 92,48% (la media italiana è ferma al 67,14%), per lo pneumococco sale al 92,93%, mentre per il meningococco Acyw la percentuale è 89,73%, 17 punti in più rispetto al dato nazionale e per il meningococco B è 87,39%.

La percentuale si abbassa se si parla di rotavirus, ma anche qua la copertura, 70,33%, è maggiore di quella italiana.

Topics:

