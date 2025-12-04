Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Valdarno, primo incontro di Boni con i pendolari: “Subito un tavolo con territori, Rfi e Trenitalia”

Il nuovo assessore regionale ai trasporti avvia il dialogo con i cittadini: confronto molto partecipato a San Giovanni Valdarno

/ Redazione
boni a incontro pendolari

Primo faccia a faccia tra il nuovo assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, e i pendolari del Valdarno fiorentino. L’incontro si è svolto ieri sera a San Giovanni Valdarno, organizzato dalla sindaca Valentina Vadi e dalla Conferenza dei sindaci del Valdarno.

Boni ha scelto l’appuntamento – molto partecipato – come occasione per ribadire l’obiettivo di costruire un rapporto costante con chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario.
In qualità di assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana – ha detto Boni – mi impegno ad avviare fin dalle prossime settimane un tavolo permanente di confronto con le istituzioni, i pendolari della provincia di Arezzo e del Valdarno fiorentino, coinvolgendo anche Trenitalia e Rfi, i cui vertici nei giorni scorsi ho già avuto modo di conoscere personalmente in un primo collaborativo incontro”.

All’incontro erano presenti numerosi sindaci, amministratori locali e i consiglieri regionali Serena Spinelli, Roberta Casini, Gabriele Veneri e Matteo Zoppini.
Cittadini e pendolari hanno evidenziato diverse criticità, chiedendo alla Regione un ruolo più incisivo nel confronto con Trenitalia e Rfi per individuare soluzioni concrete ai disagi degli ultimi mesi.

Boni ha raccolto osservazioni e richieste, annunciando la volontà di istituire una cabina di regia periodica per monitorare puntualmente problemi e necessità dei viaggiatori.
Continueremo a monitorare con attenzione l’attività ferroviaria – ha aggiunto – sia dal punto di vista infrastrutturale, sia sotto il profilo della qualità del servizio. Nei prossimi mesi entreranno in funzione sei nuovi treni per i pendolari e, entro il 2026, si concluderanno molti degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR sulla linea Valdarno–Firenze. Contestualmente saranno avviate ulteriori attività di manutenzione straordinaria necessarie a garantire la sicurezza della rete. Regione Toscana farà la sua parte affinché possa essere garantito il miglior servizio possibile all’utenza del trasporto ferroviario”.

La cabina di regia seguirà da vicino anche l’avanzamento dei lavori previsti sulla linea e potrà diventare uno strumento stabile per valutare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Alluvione 2023, il presidente Giani firma l'ordinanza da 131 milioni per 367 interventi

Gli interventi serviranno per il rafforzamento degli argini, la ricostruzione dei ponti e, più in generale, per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua

Attualità / Redazione

Codice giallo venerdì 4 dicembre: pioggia e temporali su arcipelago e costa centro-sud

Prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che sarà in vigore fino alle ore 8 di venerdì 5 dicembre

Attualità / Redazione

Il Summit del Gioiello Italiano nel cuore del distretto aretino: le geopolitica ridefinisce il ruolo dell'oro

Giovedì 4 dicembre un confronto utile alla community orafa sui temi cruciali della competitività, sicurezza delle filiere e delle decisioni strategiche che coinvolgono imprese, associazioni e istituzioni

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

Attualità

Toscana, la nuova Giunta regionale: ecco tutte le deleghe

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Attualità / Clara D'Acunto

La Fiamma Olimpica illumina la Toscana: il viaggio verso i Giochi invernali passa da Siena, Firenze e Livorno

Cultura / Clara D'Acunto

Il castello di Sammezzano rivive in televisione nel remake di Sandokan

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.