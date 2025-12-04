Valdarno, primo incontro di Boni con i pendolari: “Subito un tavolo con territori, Rfi e Trenitalia”

boni a incontro pendolari

Primo faccia a faccia tra il nuovo assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, e i pendolari del Valdarno fiorentino. L’incontro si è svolto ieri sera a San Giovanni Valdarno, organizzato dalla sindaca Valentina Vadi e dalla Conferenza dei sindaci del Valdarno.

Boni ha scelto l’appuntamento – molto partecipato – come occasione per ribadire l’obiettivo di costruire un rapporto costante con chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario.

“In qualità di assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana – ha detto Boni – mi impegno ad avviare fin dalle prossime settimane un tavolo permanente di confronto con le istituzioni, i pendolari della provincia di Arezzo e del Valdarno fiorentino, coinvolgendo anche Trenitalia e Rfi, i cui vertici nei giorni scorsi ho già avuto modo di conoscere personalmente in un primo collaborativo incontro”.

All’incontro erano presenti numerosi sindaci, amministratori locali e i consiglieri regionali Serena Spinelli, Roberta Casini, Gabriele Veneri e Matteo Zoppini.

Cittadini e pendolari hanno evidenziato diverse criticità, chiedendo alla Regione un ruolo più incisivo nel confronto con Trenitalia e Rfi per individuare soluzioni concrete ai disagi degli ultimi mesi.

Boni ha raccolto osservazioni e richieste, annunciando la volontà di istituire una cabina di regia periodica per monitorare puntualmente problemi e necessità dei viaggiatori.

“Continueremo a monitorare con attenzione l’attività ferroviaria – ha aggiunto – sia dal punto di vista infrastrutturale, sia sotto il profilo della qualità del servizio. Nei prossimi mesi entreranno in funzione sei nuovi treni per i pendolari e, entro il 2026, si concluderanno molti degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR sulla linea Valdarno–Firenze. Contestualmente saranno avviate ulteriori attività di manutenzione straordinaria necessarie a garantire la sicurezza della rete. Regione Toscana farà la sua parte affinché possa essere garantito il miglior servizio possibile all’utenza del trasporto ferroviario”.

La cabina di regia seguirà da vicino anche l’avanzamento dei lavori previsti sulla linea e potrà diventare uno strumento stabile per valutare la qualità del servizio offerto ai cittadini.