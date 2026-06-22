Viaggio nell’arte al mare: i musei da non perdere lungo la costa toscana

Museo Fattori

La costa toscana non offre solo bellissime spiagge, è un territorio che ha saputo negli anni trasformarsi in casa e laboratorio per generazioni di pittori, scultori e fotografi.

Città come Livorno, Viareggio e Pietrasanta hanno accolto e ispirato artisti che hanno scelto questa zona come luogo d’elezione, dove venire per progettare e realizzare le loro opere d’arte, lasciandole in eredità a musei e spazi espositivi che oggi custodiscono e tramandano la loro visione del mondo.

Sono luoghi vivi in cui il dialogo tra arte e paesaggio continua a rinnovarsi, disegnando nella costa toscana una vera e propria mappa dell’arte.

Ecco cinque musei da visitare durante una vacanza al mare, magari a pochi passi dalla spiaggia.

Museo Mitoraj

1-Museo Igor Mitoraj a Pietrasanta

Il nuovo Museo Igor Mitoraj, inaugurato nel giugno 2026 nell’ex mercato coperto di Pietrasanta, è un nuovo polo culturale affacciato sulla Versilia. Il museo ospita la collezione permanente dell’artista, composta da 69 opere donate alla Fondazione dedicata allo scultore. Un luogo che non si limita a custodire opere, ma racconta il profondo legame tra il maestro polacco e la “Piccola Atene” della Versilia, dove Mitoraj scelse di vivere e lavorare per gran parte della sua vita.

2-Museo Civico Giovanni Fattori a Livorno

Il Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno ha sede nello splendido complesso ottocentesco di Villa Mimbelli ed è uno dei principali poli d’arte della città. Raccoglie soprattutto dipinti dell’Ottocento e del primo Novecento, con un nucleo fondamentale dedicato ai Macchiaioli e ai post-macchiaioli, tra cui opere dello stesso Giovanni Fattori, insieme ad artisti come Lega, Signorini, Corcos e Nomellini. Il percorso espositivo attraversa le sale storiche della villa, riccamente decorate, e racconta la pittura toscana e livornese tra realismo, paesaggio e vita quotidiana, in un dialogo continuo con la storia culturale della città.

La Sala omnibus di Villa Museo Puccini di Torre del Lago, foto di Michele Cordoni

3-Museo Puccini a Torre del Lago

Il Museo Villa Puccini di Torre del Lago è ospitato nella storica residenza sul Lago di Massaciuccoli dove Giacomo Puccini visse per circa trent’anni e compose alcune delle sue opere più celebri. Oggi la villa, in stile liberty, è un museo dedicato alla memoria del compositore e conserva gli ambienti originali, con arredi, oggetti personali, il pianoforte e numerosi cimeli legati alla sua vita e alla sua carriera. All’interno si trova anche la piccola cappella dove è sepolto Puccini, rendendo il luogo non solo uno spazio espositivo ma anche un importante sito di memoria. La casa affacciata sul lago racconta il legame profondo tra il Maestro e questo paesaggio, che fu per lui fonte di ispirazione artistica e rifugio creativo.

4-GAMC – Galleria Comunale Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio

La GAMC – Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio ha sede nello storico Palazzo delle Muse, nel cuore della città, ed è uno dei principali poli espositivi toscani dedicati all’arte del Novecento e contemporanea. La collezione permanente conta circa 3.000 opere di oltre 700 artisti, provenienti soprattutto da donazioni e acquisizioni del Comune, e include importanti nuclei dell’arte italiana ed europea del XX secolo, con nomi come Picasso, Miró, Chagall e De Chirico. Un ruolo centrale è dedicato all’artista viareggino Lorenzo Viani, di cui la GAMC conserva la più significativa raccolta pubblica. Accanto alle collezioni, il museo ospita mostre temporanee e attività culturali, raccontando il legame tra Viareggio, la Versilia e le principali correnti artistiche del secolo scorso.

5-Residenze napoleoniche all’isola d’Elba

All‘isola d’Elba dopo un importante intervento di recupero finanziato dal Pnrr con un investimento di due milioni di euro riaprono le Residenze napoleoniche. Sarà possibile visitare i giardini, i bastioni e le aree verdi rimaste per lungo tempo inaccessibili o compromesse e la Palazzina dei Mulini con cimeli, arredi e mobili preziosi. Napoleone Bonaparte, durante il suo esilio, rese l’Isola d’Elba sua casa e sua corte, valorizzandone le risorse e riorganizzando l’economia locale, segnando così in modo indelebile la sua storia. L’imperatore francese restò in esilio sull’isola dal 4 maggio 1814 al 27 febbraio 1815. Ha donato alla comunità di Portoferraio la sua biblioteca composta da ben 2378 volumi.

Ville napoleoniche all’isola d’Elba, Comune Portoferraio