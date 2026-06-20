Isola d’Elba, riaprono le Residenze Napoleoniche dopo il restauro

Riaprono al pubblico la Palazzina dei Mulini e i giardini storici delle Residenze Napoleoniche dell’Isola d’Elba. Si conclude infatti un importante intervento di recupero sul patrimonio culturale dell’isola grazie a un complesso restauro finanziato dal Pnrr con un investimento da 2 milioni di euro.

Sarà così possibile visitare i giardini, ampie porzioni di percorsi, bastioni e aree verdi rimaste per lungo tempo inaccessibili o compromesse. I visitatori troveranno anche la mostra antologica “50 Years of Creation” di Andrea Roggi, già presentata alle Galeries Bartoux di Parigi, con un itinerario diffuso tra la Palazzina dei Mulini, Villa San Martino e il Molo Elba di Portoferraio.

Il restauro finanziato dal Pnrr per 2 milioni di euro

Il restauro ha interessato due complessi separati. Alla Palazzina dei Mulini, nel cuore della cittadella medicea di Portoferraio, sono stati ripristinati il disegno storico del giardino all’italiana, percorsi, terrazzamenti e visuali panoramiche, con la reintroduzione delle essenze documentate nelle fonti storiche. I visitatori potranno così nuovamente percorrere oltre 5 mila metri quadrati di giardini affacciati sulla rada di Portoferraio.

A Villa San Martino il progetto ha recuperato i percorsi storici, le fontane ornamentali, le vasche, la fontana di Napoleone e le architetture vegetali, restituendo al pubblico circa 35.000 metri quadrati di parco storico.

Ville napoleoniche all’isola d’elba ph.Comune Portoferraio

La casa elbana di Napoleone