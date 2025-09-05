Il portale ufficiale della Toscana

4 Hotel, il viaggio di Bruno Barbieri riparte dall’isola d’Elba

Otto nuovi episodi inediti dal 7 settembre: tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Una puntata pure sulle colline senesi

/ Redazione
Bruno Barbieri

Riparte dall’isola d’Elba il viaggio di Bruno Barbieri e del programma tv in onda ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana propone otto nuovi episodi inediti dal 7 settembre.

Lo chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità.

Il tutto per conquistare il titolo di miglior hotel di puntata assegnato da Bruno che, con eleganza, severità e precisione, è attento a tutto e non si lascia sfuggire alcun dettaglio, mettendo alla prova responsabili, gestori e personale alberghiero.

In questo nuovo ciclo, Bruno partirà per un viaggio per l’Italia da nord a sud che sarà affascinante e sorprendente, approdando in otto diverse tappe: nel corso della prima puntata ci sarà l’Isola d’Elba.

A seguire, le tappe successive saranno Trapani, L’Aquila e il Wild Abruzzo; la Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina); Bari; le Colline Senesi; Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna; e Bergamo.

Otto nuovi episodi – dal 7 settembre tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in cui gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Ma per questi episodi arriva una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus: Bruno, infatti, potrà assegnare un bonus da 5 punti fuori categoria a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno. Inoltre Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

