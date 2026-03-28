A Chiesina Uzzanese una nuova rotatoria realizzata grazie a 295 mila euro della Regione Toscana

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La nuova rotatoria di Chiesina Uzzanese (Pistoia), in via Ponte alla Ciliegia, intitolata a Guttmann e Maglio, due figure di medici straordinari, neurochirurghi rivoluzionari delle terapie riabilitative che diedero un contributo fondamentale alla nascita dei Giochi Paralimpici, è stata inaugurata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika con il sindaco Fabio Berti.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione con un contributo di 295 mila euro da fondi Fsc e ha previsto la modifica dell’intersezione dell‘incrocio libero a raso tra via Ponte alla Ciliegia e la circonvallazione Sp45 con la realizzazione di una rotatoria.

Una trasformazione utile per migliorare la rete stradale esistente, incrementandone la sicurezza e l’efficienza della circolazione dei veicoli, ridurre i tempi di attesa all’intersezione con conseguente riduzione del rumore e di emissioni inquinanti.

“Un intervento che migliora decisamente la viabilità in un punto cruciale per l’accesso all’abitato del Comune- hanno spiegato il presidente Giani e il sottosegretario Dika- Dove prima c’era un incrocio pericoloso infatti, con questa opera restituiamo ai cittadini una viabilità moderna funzionale e meno impattante dal punto di vista acustico e ambientale. Siamo molto soddisfatti di poter rispondere alle richieste delle amministrazioni con investimenti come questo che vanno a migliorare concretamente la vita delle comunità nella Toscana diffusa”.