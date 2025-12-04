Il portale ufficiale della Toscana

A Marradi riapre il Teatro degli Animosi grazie a un intervento da 400mila euro della Regione Toscana

Grazie a un investimento complessivo di oltre 400mila euro finanziato dalla Regione Toscana il 6 e 7 dicembre 2025 riapre uno dei più antichi della Toscana

/ Redazione
Teatro degli Animosi, Marradi

Grazie a un investimento complessivo di oltre 400mila euro, finanziato dalla Regione Toscana si alza il sipario il prossimo fine settimana al Teatro degli Animosi di Marradi (Firenze), uno dei più antichi della Toscana, costruito nel 1792.

I lavori hanno riguardato in particolar modo la ristrutturazione della volta e il restauro degli affreschi, danneggiati dal terremoto verificatosi nel 2023, oltre che la riqualificazione della pavimentazione di palco e platea.

Completamente nuove le sedute, sia della platea che dei palchi, così come il sipario e tendaggi realizzati in materiale antincendio.

L’evento per festeggiare la riapertura si svolgerà in due giorni: sabato 6 dicembre alle 21 con lo spettacolo ‘The great swing show’, domenica 7, alle 18, ‘Il Piano forte (S)colpisce l’anima-(S)colpire l’aria’.

Quest’ultimo sarà preceduto da un breve momento istituzionale con gli interventi del sindaco di Marradi Tommaso Triberti e della delegata della Città metropolitana Sara Di Maio, ed è attesa la presenza dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti.

Teatro degli Animosi, Marradi

