A Montefollonico la ventesima edizione della rassegna “Lo gradireste un goccio di vin santo?”

Il Vin santo di Montefollonico

Sabato 26 e domenica 27 aprile torna a Montefollonico in provincia di Siena la ventesima edizione della rassegna “Lo gradireste un goccio di Vin Santo?” nata per celebrare il prezioso liquore tipico di tanta parte della nostra regione e il valore dell’ospitalità.

Nella tradizione contadina toscana, infatti, era proprio il vin santo che veniva offerto a chi giungeva in visita: sia per la qualità, sia per il fatto che non ce n’erano mai grandi quantità, veniva riservato agli ospiti in segno di cordialità e gratitudine per la visita ricevuta.

Il vin santo sarà protagonista assoluto in questi due giorni dedicati a degustazioni e iniziative a tema. I produttori locali si sfideranno inoltre in una gara che decreta, per le categorie dolce e secco, il vin santo di migliore qualità.

Infine, come da tradizione, per tutto il fine settimana nel centro storico di Montefollonico sarà possibile degustare i vini in concorso per il titolo di ‘Il miglior vin santo fatto in casa’, che quest’anno registra una partecipazione record, con 78 produttori amatoriali iscritti.

“Salutiamo il rinnovarsi di un evento che negli anni è cresciuto, si è consolidato, ed è diventato simbolo di una Toscana autentica, fatta di sapori, di storie e di persone che amano profondamente il proprio territorio”, dichiara il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che rivolge “un ringraziamento sincero a chi rende possibile tutto questo: all’amministrazione comunale di Torrita di Siena e a tutte le volontarie e i volontari che lavorano con passione, dedizione e spirito di comunità”. Si tratta di una “manifestazione importante”, spiega il presidente dell’Assemblea toscana, “perché celebra un’eccellenza enogastronomica della nostra regione, promuove un borgo straordinario come Montefollonico e custodisce un patrimonio culturale e sociale che non vogliamo e non possiamo disperdere”. Non è solo “una festa del gusto, ma una festa della comunità, della partecipazione, della memoria, un esempio di come, partendo dal basso, si possa costruire una proposta capace di attrarre visitatori, raccontare il territorio e generare sviluppo sostenibile”. E questo, aggiunge Mazzeo, “vale ancora di più in un momento storico in cui c’è bisogno di rilanciare le aree interne, di dare fiducia ai piccoli centri, di investire sulla bellezza che ci circonda e che tutto il mondo ci invidia. Montefollonico, con il suo spirito ospitale e la qualità del suo Vin Santo, ci mostra una strada possibile: quella di una Toscana che non perde la propria identità, ma la valorizza con intelligenza, con creatività, con amore per le proprie radici. E allora, buona manifestazione a tutte e a tutti!”.

Il programma

Sabato 26 aprile alle 10 in Piazza Cinughi, l’apertura del mercato dei prodotti a km 0, che si ritrova anche il giorno seguente, e il convegno, a cura dell’I.I.S.S. “Angelo Vegni” – Le Capezzine, dal titolo ‘L’arte del Vinsanto, storia, tecniche produttive e caratteri di unicità’, nella Chiesa del Triano.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio ai giochi popolari con la caccia al tesoro ai giardini e il tiro del panforte in Piazzetta dei Caduti.

Alle 20, nel corso di una cena di piatti a base di vin santo presso il ristorante La Chiusa, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso ‘Il miglior vin santo fatto in casa’. Una commissione di valutazione organolettica nominata dall’amministrazione comunale di Torrita di Siena si è riunita lo scorso 3 aprile per giudicare in forma anonima i vini in concorso e stilare due classifiche, vin santo dolce e vin santo secco.

Domenica 27 aprile parte da Torrita di Siena, precisamente da Piazza Matteotti alle 9, la passeggiata naturalistica da percorrere a piedi o in mountain bike che conduce a Montefollonico attraverso il Sentiero del vin santo.

Alle 10, ha inizio da Porta del Pianello un breve tour guidato alla scoperta del borgo di Montefollonico; alle 15, la 5ª Ruzzolata dei caratelli in Piazza Cinughi, mentre nel centro storico risuonerà la musica dal vivo della band HopWei.

Per veri intenditori, la degustazione guidata di Vin Santo DOC che si terrà alle 17, elle sale del Palazzo Pretorio, in via Landucci, 30 (info e prenotazioni tel. + 39 347 7928576).

Nei due giorni dell’evento, le associazioni locali servono piatti della tradizione nell’area ristoro allestito al giardino della Canonica, mentre originali aperitivi a base di vin santo sono preparati presso il Bar Sport.

Per visite guidate nel borgo di Montefollonico è consigliata la prenotazione (tel. 349 5241481).