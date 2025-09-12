Aperitivo al museo, la cultura del vino incontra il mondo dell’arte e della storia

Il Maec di Cortona

Il vino è cultura, da qui l’idea di portare i produttori negli spazi museali della regione. Il Movimento Turismo del Vino Toscana, in collaborazione con la cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana, lancia la prima edizione di “Aperitivo al Museo”. Il perfetto incontro tra il fascino dell’arte e della storia e l’eccellenza della produzione enologica della Toscana.

L’appuntamento, rivolto ad appassionati, turisti e operatori è in programma per sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 18 e fino alle 21, in sette musei distribuiti nelle province toscane. Per il Movimento Turismo del Vino che si propone di promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione si tratta di una piacevole novità.

“L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale” spiega Anastasia Mancini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana.

Per Itinera, cooperativa toscana che da oltre trent’anni lavora per rendere vivi, accessibili e accoglienti i luoghi della cultura l’occasione per aprirli a un pubblico più ampio.

“Ogni museo rappresenta un pezzo di storia della nostra regione – spiega il presidente di Itinera, Daniela Vianelli – in questa occasione particolare saranno fatti dei focus su parti dell’esposizione legati particolarmente alla storia del vino creando un filo conduttore tra degustazione e visita”.

Ogni museo prevede una visita guidata agli spazi museali, seguita da una degustazione di vini delle cantine che saranno presenti con il produttore in abbinamento a prodotti tipici. Le cantine partecipanti avranno anche la possibilità di far conoscere e vendere le proprie bottiglie ai visitatori.

I musei che apriranno le porte saranno il MUSMED di Livorno con la visita alle sale espositive e all’Orto Botanico, con particolare attenzione alla sezione dedicata ai fruttiferi antichi. Sempre a Livorno il Museo della Città con visita alla collezione civica d’arte contemporanea con opere di Guttuso, Fontana, Burri e tanti altri protagonisti.

Il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme offrirà una visita, della durata di circa un’ora, concentrate principalmente nelle sezioni legate alla produzione del vino e al simposio. Il MUBIA di Monterotondo Marittimo con visita alle collezioni museali alla scoperta della geotermia e del viaggio dalla scoperta dell’acido borico alla produzione di energia elettrica.

Al Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina si svilupperà un affascinante viaggio per conoscere le tecniche di estrazione e le storie dei minatori. Il Museo Civico Archeologico ‘Palazzo Bombardieri’ di Rosignano Marittimo con la visita alle collezioni museali con particolare attenzione al materiale relativo a Vada Volaterrana, l’antico porto etrusco poi romano.

Il Maec di Cortona invece offrirà un approfondimento sulle sezioni archeologiche e sui materiali legati al simposio e al consumo di vino, come ad esempio la celeberrima tabula cortonensis. I programmi delle visite e degustazioni di Aperitivo al Museo sono pubblicati sul portale ufficiale di Mtv Toscana.