Bettini confermato alla guida di Anpas Toscana: “Puntuare su una nuova mutualità”

Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana

Dimitri Bettini è stato confermato alla presidenza di Anpas Toscana. Il consiglio regionale delle Pubbliche assistenze ha eletto per acclamazione Bettini, che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Anpas Toscana conta 160 associazioni, 400mila soci e 40mila volontari in tutta la Toscana .

“L’impegno è grande – sottolinea Bettini – ci aspettano quattro anni di lavoro su temi di grande importanza e grandi aspettative. La sfida per il futuro è tornare alle origini, sviluppando un senso di comunità e una nuova mutualità che dia risposte a pezzi di comunità che sono rimasti sfaldati dopo la pandemia. Per questo diventa fondamentale riprogettare l’attività sociale oltre che quella sanitaria delle Pubbliche assistenze“.

Altra sfida quella di essere un interlocutore per le istituzioni. “Le nostre Istituzioni – osserva – si articolano su più livelli. Non si risolve tutto a Firenze, a Roma, in Europa. Ogni livello deve avere una giusta interlocuzione con il nostro mondo. Col nuovo governo siamo partiti male. Basti vedere cosa è accaduto sui ristori per l’emergenza, cassati in commissione proprio per chi, come il volontariato sanitario, ha sostenuto i costi più alti. Bisogna che l’interlocuzione con il nuovo governo nazionale sia più forte“.

Dal presidente della Toscana Eugenio Giani arrivano le congratulazioni ed un augurio di buon lavoro. “L’impegno ed il contributo offerto dalle Pubbliche assistenze, in Toscana, come in Italia – spiega il governatore -, sono preziosissimi. A maggior ragione in un momento così delicato dove l’assistenza fornita dai volontari e dai collaboratori dell’associazione possono rivelarsi cruciali. La conferma di Bettini ritengo sia un premio per il grande lavoro svolto sui territori, specialmente durante la fase della pandemia“.

Per il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo “la conferma di Bettini testimonia come in questo periodo il movimento delle Pubbliche assistenze abbia lavorato con grande attenzione sul territorio mettendo al centro del suo impegno l’assistenza al prossimo. Come, ancor di più in questo tempo di grandi incertezze, sempre più, va sottolineato come le associazioni del volontariato siano un tassello fondamentale per l’affermazione e la crescita di una società più giusta e attenta ai bisogni di ognuno“.