Caseifici agricoli della Toscana: open day per gli amanti dei formaggi

Visitare le stalle e conoscere le fasi del pascolo e della mungitura, accarezzare gli animali che producono il latte ma anche scoprire le storie dei produttori. Tutto questo è possibile grazie alla terza edizione di Caseifici Agricoli Open Day, una manifestazione a carattere nazionale, promossa dall’Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola, in programma anche in Toscana sabato 12 e domenica 13 settembre. L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sensibile e interessato al mondo dei produttori agricoli, ovvero delle persone che trasformano l’”oro bianco” in eccellenze da gustare.

Questi due giorni di festa dei caseifici agricoli sono l’occasione per compiere un vero e proprio “viaggio nell’assaggio” e mettersi alla ricerca delle specialità casearie, dai formaggi freschi e freschissimi agli stagionati, preparati soprattutto con il latte crudo di ovini, ma anche di caprini e mucche.

Concorso fotografico “Cheese, Please!”

Il programma dell’Open Day prevede il concorso fotografico social “Cheese, Please!”: chi visita i caseifici agricoli nelle giornate del 12 e del 13 settembre è invitato a scattare una foto e condividerla su Instagram, seguire l’account @caseificiagricoli, indicare la posizione geografica e utilizzare l’hashtag #caseificiagricoliopenday. Le migliori immagini riceveranno un prodotto omaggio dalle aziende partecipanti.

I formaggi della Toscana

Dalle vette alle colline, i formaggi toscani sanno soddisfare ogni palato grazie alle antiche lavorazioni che si tramandano nel tempo. Tra i prodotti più apprezzati, troviamo il Pecorino realizzato con latte di pecora in tutta la regione, specialmente nella provincia di Siena e di Grosseto. Esiste anche il Pecorino Toscano DOP, un’eccellenza conosciuta a livello internazionale.

Il cacio marzolino, realizzato da secoli, viene chiamato così perché il periodo di produzione iniziava sempre a marzo, in concomitanza con la primavera.

Il Pecorino delle Balze Volterrane DOP è un formaggio speciale che può essere fresco, semistagionato o stagionato e viene prodotto a Volterra e nei suoi dintorni.

Nella campagna Senese spiccano il Pecorino di Pienza stagionato in barriques, il Pecorino stagionato con foglie di noci o il Pecorino Fossa del Greppo di Montepulciano.

Di altissima qualità è la ricotta prodotta in Maremma, Lunigiana e Pistoia, usata per condire pasta e dolci in cucina. Tra i formaggi freschi o spalmabili, si consiglia di gustare il raviggiolo del Mugello.

I caseifici agricoli aderenti in Toscana

Nel Mugello, ad aprire i loro spazi sono la Società agricola Bacciotti di Scarperia, Il Sasso di Borgo San Lorenzo, Laiano di Barberino di Mugello, Latteria Riccianico di Firenzuola.

Le Tofane ad Alberese rappresentano il territorio maremmano, mentre in provincia di Firenze troviamo la Fattoria Le Caprine di Gambassi Terme e Nieddu Giovannino di San Casciano Val di Pesa.

A Pistoia si può entrare nella suggestiva atmosfera dell’azienda Ninfe di Bosco, a Volterra, invece, in quella della Fattoria Lischeto. Infine, nel Senese, partecipano Podere Il Casale a Pienza e Podere Sant’Anna di Murlo Monteroni d’Arbia.