Covid, 16.290 nuovi contagiati. Crescono i ricoveri, 15 i decessi

Coronavirus in Toscana

Tanti nuovi casi di Coronavirus anche oggi in Toscana: 16.290 su 87.520 test di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è così a 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 175.806, +1,1% rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi è di 37 anni: 20% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

I ricoverati sono 1.230 (33 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (9 in più). Si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un’età media di 85,9 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 155.490 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.217 in più rispetto a ieri), 42.806 a Prato (1.203 in più), 45.393 a Pistoia (1.287 in più), 25.387 a Massa (722 in più), 51.300 a Lucca (1.460 in più), 60.150 a Pisa (1.896 in più), 38.156 a Livorno (1.331 in più), 46.556 ad Arezzo (1.454 in più), 34.113 a Siena (1.022 in più), 21.110 a Grosseto (698 in più).

Complessivamente, 174.576 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.876 in più rispetto a ieri, più 1,1%).

Sono 15.420 (6.004 in meno rispetto a ieri, meno 28%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 6.543, Nord Ovest 4.207, Sud Est 4.670).