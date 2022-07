Covid, 5.071 nuovi casi con un’età media di 50 anni. Due i decessi

Una coppia con mascherine “personalizzate” Coronavirus - © Filip Bunkens, Unsplash

I nuovi casi Covid registrati oggi in Toscana sono 5.071 su 21.369 test di cui 1.924 tamponi molecolari e 19.445 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,73% (80,4% sulle prime diagnosi). L’età media dei contagiati è di 50 anni: 11% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più.

I ricoverati sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano due nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 80,5 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 348.986 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.387 in più rispetto a ieri), 85.095 a Prato (315 in più), 99.504 a Pistoia (325 in più), 61.335 a Massa (233 in più), 132.310 a Lucca (558 in più), 145.839 a Pisa (552 in più), 111.815 a Livorno (457 in più), 113.628 ad Arezzo (429 in più), 89.553 a Siena (508 in più), 67.075 a Grosseto (307 in più).

Complessivamente, 75.872 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.044 in più rispetto a ieri, più 2,8%).