Covid, casi raddoppiati in un giorno: 15.830 nuovi positivi. Nove i decessi

Un numero così alto non si era mai visto: i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 15.830 su 69.759 test, diecimila tamponi in più di ieri, di cui 25.126 molecolari e 44.633 test rapidi. Un numero che si spiega anche alla luce della recente ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani, che prevede il test rapido sufficiente a definire un caso positività. Il tasso è al 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi). 7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici. Rispetto a ieri, i contagi sono più che raddoppiati: erano 7.304, un numero più che triplicato rispetto a una settimana fa.

I ricoverati sono 676 (49 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un’età media di 73,9 anni.

L’età media dei nuovi positivi è di 38 anni: 19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più.

I casi di positività sul territorio

Sono 102.637 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.163 in più rispetto a ieri), 31.458 a Prato (1.268 in più), 33.399 a Pistoia (1.185 in più), 18.609 a Massa-Carrara (553 in più), 36.548 a Lucca (1.616 in più), 41.792 a Pisa (1.852 in più), 27.378 a Livorno (923 in più), 33.467 ad Arezzo (1.490 in più), 23.476 a Siena (1.368 in più), 15.394 a Grosseto (412 in più).

Complessivamente, 57.363 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15.354 in più rispetto a ieri, più 36,5%).

Sono 52.272 (639 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 20.176, Nord Ovest 18.041, Sud Est 14.055).