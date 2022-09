Covid, il bollettino della Toscana: 807 nuovi casi e cinque decessi

Coronavirus in Toscana

In Toscana sono 807 i casi Covid registrati in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti 754 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. L’età media è di 53 anni: 8% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più.

I ricoverati sono 266 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 87 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 376.652 i casi complessivi ad oggi a Firenze (159 in più rispetto a ieri), 92.464 a Prato (43 in più), 108.587 a Pistoia (73 in più), 69.151 a Massa (81 in più), 147.181 a Lucca (80 in più), 159.929 a Pisa (83 in più), 124.645 a Livorno (91 in più), 124.683 ad Arezzo (78 in più), 98.807 a Siena (63 in più), 75.702 a Grosseto (56 in più).

Complessivamente, 81.294 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.200 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%).