Dall’Amiata al tetto del mondo, il Frantoio Franci nel gotha dell’olio

La premiazione del Frantoio Franci

Il Bicchiere rosso è l’Oscar dell’eccellenza per i migliori produttori di olio d’oliva extravergine . Da tre anni di fila il Frantoio Franci di Montenero d’Orcia ottiene il riconoscimento riservato alle aziende nella ‘Hall Of Fame’ della Guida Flos Olei 2022: una bibbia mondiale curata da Marco Oreggia con cui vengono premiate le aziende migliori.

Il Frantoio Franci è l’unica azienda toscana chiamata a rappresentare quest’angolo di regione tra Amiata, Maremma e Valdorcia. Nel mondo solo sette le aziende, sulle 500 selezionate, che ad oggi godono del punteggio di 100/100.

“E’ stata una bella soddisfazione vedere la nostra azienda inserita nella ‘Hall Of Fame’ per il terzo anno consecutivo – racconta Giorgio Franci non nascondendo una punta d’emozione – Nell’impostazione che Marco Oreggia ha dato a Flos Olei, non si tratta di un traguardo scontato, perché rappresenta un gradino in più nell’eccellenza ed è riservato solo a sette aziende alle quali è attribuito il punteggio di 100/100″.

Il 2021 è stato un anno di grandi soddisfazioni e riconoscimenti per Frantoio Franci: tra i premi troviamo il Sol d’oro per il Villa Magra Grand Cru e il Sol di bronzo per Villa Magra, il Sol d’oro Northern Hemisphere International Competition di Verona, la Sirena d’argento all’IGP Toscano alla Sirena d’oro di Sorrento, il Leone d’oro al Franci IGP Toscano al Leone d’oro International Competition, il 2° posto al FranciBio Toscano all’Ercole Olivario e l’Olio Award 2021 a Villa Magra e Villa Magra Grand Cru della rivista tedesca Der Feinschmecker. Insomma un palmares da record.

La produzione del Frantoio Franci

Per Franci i riconoscimenti non sono solo un riconoscimento tangibile al lavoro svolto dal frantoio nella sua totalità e una conferma di qualità per l’olio prodotto: “in realtà sono il riconoscimento di una qualità complessiva. Per noi la produzione di olio è da sempre il mezzo tramite il quale perseguire obiettivi complessi, come la tutela del territorio, il rispetto dell’ambiente e la ricerca della qualità in ogni elemento che ci circonda, tutti i giorni. Lo ripeto – aggiunge Giorgio Franci – l’eccellenza dell’olio è l’evidenza finale di un’eccellenza complessiva, che perseguiamo tutti i giorni ponendoci sempre obiettivi costanti da raggiungere. I protagonisti del nostro lavoro, la terra, gli ulivi, l’olio, i clienti, ci spingono sempre a cogliere nuove opportunità di scelta; tutto è in costante evoluzione, a noi sta il compito di scegliere sempre il meglio per avere dal mercato le giuste risposte“.

Tornando indietro al tempo della raccolta 2021 che pur se di difficile gestione per la mancanza di pioggia, aveva lasciato presagire all’inizio un’alta qualità aggiunge che gli ha regalato un prezioso insegnamento. “La conferma ricevuta da questa campagna è che non si può pensare ad una olivicoltura senza pianificare la risorsa idrica. Grazie agli investimenti effettuati negli anni passati per dotare gran parte dei nostri oliveti di impianti di irrigazione di soccorso che siamo riusciti a produrre olive belle, sane e di qualità, da cui abbiamo ottenuto grandissimi oli”.

Si tratta di Villa Magra e Villa Magra Grand Cru, Le Trebbiane e ben tre versioni per il fruttato leggero Delicate: Delicate monocultivar Frantoio, Delicate monocultivar Maurino e la nuova etichetta Delicate Bella. Il riconoscimento sul campo al lavoro svolto in questi anni dal Frantoio Franci, giustamente sul tetto del mondo da tre anni di fila.