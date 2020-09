Firenze, ecco IF la app per una mobilità “su misura”

IF – Infomobilità Firenze - © Comune di Firenze

Ricevere informazioni in tempo reale sulla mobilità fiorentina, sapere le strade chiuse per un cantiere o ricordare il prossimo turno della pulizia strade non è più un problema. È finalmente disponibile per il download IF – Infomobilità Firenze, la nuova app del Comune di Firenze che fornisce informazioni in tempo reale sulla viabilità nel capoluogo toscano e su misura sui bisogni dell’utente.

IF, infatti, è stata pensata e sviluppata per gli utenti della mobilità fiorentina che si spostano abitualmente in città e progettata come una vera piattaforma per accedere ai servizi della mobilità urbana. Fornisce le informazioni su cantieri e incidenti, viabilità e traffico, percorsi ciclabili, trasporto pubblico, pulizia strade, allerte meteo e tanto altro ancora. Valore aggiunto è poi certamente la possibilità per l’utente di impostare le preferenze di viaggio, i luoghi preferiti e ricevere informazioni personalizzate. Ma non solo, questa app dà un ruolo attivo a ciascuno di noi, grazie alla funzione che permette di inviare segnalazioni sulla mobilità per poter contribuire a migliorare il servizio.

La app può essere scaricata gratuitamente da Google Play e App Store ed è stata rilasciata dopo un’attenta fase di test che ha coinvolto 1200 utenti che hanno contribuito inviando oltre 600 suggerimenti utili per arricchire l’applicazione e renderla più vicina ai cittadini.

Come funziona

Dopo il download sul proprio smartphone, l’utente può registrarsi su IF creando il suo profilo. A questo può aggiungere il suo percorso casa-lavoro; impostare uno o più mezzi di trasporto che utilizza quotidianamente, specificare le preferenze di viaggio e le notifiche che desidera leggere. In questo modo potrà ricevere notifiche personalizzate in base alle sue abitudini, consultare gli orari dei mezzi pubblici in tempo reale e programmati, valutare le soluzioni di viaggio migliori pianificando il suo spostamento.

IF si distingue dalle altre app di mobilità perché offre un servizio su misura inviando informazioni provenienti direttamente dall’amministrazione comunale: segnala in tempo reale incidenti o lavori urgenti e le loro conseguenze sul traffico. Inoltre avvisa l’utente se vicino a casa o al luogo di lavoro (300 metri) sarà aperto un cantiere con modifiche di sosta oppure se ci sarà pulizia della strada.

Oltre a queste funzioni, IF propone anche la soluzione di viaggio più adatta al profilo del singolo utente segnalando se ci sono eventi imprevisti (incidenti, cantieri urgenti) o porte telematiche sul percorso scelto. Attraverso questa app si può pianificare il proprio viaggio a bordo dei mezzi pubblici, consultare gli orari di arrivo alle fermate di bus urbani e tramvia in tempo reale e i transiti programmati di treni e bus extraurbani. Sono disponibili anche la rete ciclabile costantemente aggiornata e una mappa con le ordinanze di mobilità vigenti e i relativi provvedimenti di circolazione e sosta. Su IF il cittadino può vedere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi di struttura e delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici; consultare le previsioni meteo con avvisi in caso di allerta; e a breve saranno disponibili anche i servizi di sharing per bici, auto, scooter e monopattini.