Maltempo: tromba d’aria a Rosignano, a Firenze cadono due alberi

Maltempo Toscana

Toscana nella morsa del maltempo. Ieri Sala operativa unificata della Protezione civile regionale aveva emesso un codice arancione per vento e mareggiate sulla costa toscana valido per tutta la giornata e un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto del territorio. E in effetti sono stati diversi i danni registrati in tutta la regione.

Una tromba d’aria a Rosignano

A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, sono almeno tre le persone portate in ospedale perché rimaste ferite a causa della tromba d’aria che ieri si è abbattuta sulla città. Due sono più gravi, hanno subito politraumi e sono stati trasportati all’ospedale di Livorno. Un terzo ferito più lieve è stato portato all’ospedale di Cecina.

Ci sarebbero poi quattro persone evacuate per inagibilità delle loro case.

Il passaggio della tromba d’aria, si spiega dai vigili del fuoco, ha interessato via Vittorio Veneto; via Carducci; via Oberdan Chiesa; via Agostini. Segnalati danni a coperture fabbricati, cadute di alberi oltre al crollo della tensostruttura del tennis, dove si sarebbero trovate le persone rimaste ferite.

In corso di valutazione l’agibilità delle abitazioni rimaste danneggiate: il Comune ha allestito una palestra per la prima accoglienza, gli occupanti si sono organizzati per passare la notte da parenti e amici.

A Viareggio cade un pino in strada: 3 feriti

A Viareggio a causa del forte vento un pino è caduto in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente e tre persone sono rimaste lievemente ferite. La pianta è finita sull’esterno di una gelateria dove due donne, sedute ad un tavolino, stavano mangiando un gelato. Una ha riportato lievi contusioni ad un ginocchio e alla schiena mentre l’altra, illesa, è stata trasportata in ospedale in stato di shock. Al momento della caduta del pino, lungo la strada stava transitando un pullman di linea con alcuni passeggeri a bordo. L’autista del mezzo per evitare l’impatto con l’albero ha frenato e un passeggero è ceduto riportando lievi contusioni.

Viareggio è stata battuta dal maltempo anche sul versante marino. Gli stabilimenti balneari hanno dovuto sgomberare la spiaggia dalle attrezzature in vista della mareggiata che, infatti, poi, è arrivata nel pomeriggio fino a coprire tutta l’ampiezza dell’arenile e raggiungere le cabine sotto la Passeggiata. Chiuse in città anche alcune strade a causa della caduta di piante. Oltre a quella in via Fratti, l’altra è caduta sul viale Kennedy a Torre del Lago

Caduti due alberi a Firenze ma nessun ferito

A Firenze invece ieri intorno alle 16.20 due alberi sono caduti in viale Machiavelli a Firenze ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Si tratta di due grossi platani crollati lato marciapiede all’altezza di un ristorante. Sul posto la polizia municipale e

i vigili del fuoco intervenuti per sgombrare il marciapiede e una parte della carreggiata. Il viale è stato chiuso fino alle

18 circa in entrambi sensi. Al momento è stato disposto un senso unico alternato. E, vista la rilevante quantità di legno da

tagliare e rimuovere, non si hanno tempi certi sulla fine delle operazioni e il ripristino della viabilità.

Due feriti a Livorno, mareggiata a Marina di Pisa

Un incidente dovuto alla caduta di un’albero si è verificato anche in provincia di Livorno. Una 52enne di Piombino, che era in viaggio in auto con il marito 49enne, ha subito la subamputazione del braccio sinistro dopo che un grosso pioppo è caduto, a causa del maltempo, sull’abitacolo della vettura.

La donna è stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale di Livorno, dove sarà operata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che era accanto a lei ha riportato lievissime ferite. L’incidente è accaduto intorno alle 16 di ieri sulla strada della Principessa, all’altezza della Casina Rossa, mentre la coppia era in viaggio da San Vincenzo in direzione Piombino.

A Marina di Pisa infine disagi e allagamenti dovuti alla forte mareggiata che ha imperversato sulla costa toscana: è rimasta allagato il tratto a sud di Piazza Baleari. In tutta la provincia di Pisa inoltre i vigili del fuoco hanno effettuato circa 20 interventi per lo più per la messa in sicurezza di rami pericolanti e coperture divelte dalle forti raffiche di vento.