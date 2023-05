Pallavolo, tutti in piazza per le campionesse della Savino del Bene: grande festa a Scandicci

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - © Foto Anatrini

Una stagione da incorniciare, talmente bella che anche la semifinale Gara 3 per lo scudetto – persa solo dopo una rimonta eccezionale – non smota l’entusiamo. La Savino del Bene Volley riceve l’abbraccio della sua città, Scandicci, grande come piazza della Resistenza che alle 18:30 del 5 maggio è pronta per la festa. Un grazie corale per “l’orgoglio di Scandicci” , così il sindaco Sandro Fallani ha chiamato la squadra, e per quel “tifo che unisce”. Cittadini e istituzioni sono così pronti a celebrare le atlete, le squadre di volley femminile di serie A1 e delle categorie giovanili, con un evento pubblico promosso dal Comune.

Il motivo lo spiega ancora il sindaco: “Con la loro bravura hanno conquistato il cuore dell’intera città, tutta la comunità cittadina è fiera di loro; partecipiamo tutti assieme a questo incontro pubblico per dare loro sempre più forza, e per far sentire il nostro grande grazie anche al presidente Paolo Nocentini per questa stagione”.

La stagione delle grandi vittorie

La Savino Del Bene Volley ha conquistato il secondo posto in regular season e poi si è spinta fino alla semifinale per lo scudetto. Grazie a questi risultati la qualificazione alla CEV Champions League è garantita e così, dopo due anni di assenza, la squadra di Scandicci tornerà a giocare nel massimo torneo continentale.

Ma non solo, la stagione 2022-2023 della Savino del Bene è entrata nella storia anche per la conquista del secondo trofeo continentale consecutivo, dopo aver vinto la Challenge Cup lo scorso anno: dopo una partita a dir poco travolgente, la squadra di coach Barbolini ha alzato al cielo la CEV Cup, la seconda coppa europea in ordine di importanza.

Unico neo: veder sfumare la finale Scudetto dopo la Gara 3 della semifinale con la Vero Volley Milano. Un duello intenso con una rimonta punto a punto incredibile: da 2 set a zero per le milanesi, si è arrivati ad un bellissimo 2 a 2, poi terminato con l’eliminazine al tie break delle toscane dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

Il commento di coach Barbolini

“Posso dire solamente brave alle ragazze – ha detto Massimo Barbolini – Penso sia stata una stagione di alto livello, una stagione con buoni risultati. Ci eravamo posti l’obiettivo molto ambizioso di vincere la CEV Cup e di qualificarci per la Champions League e negli ultimi dieci anni sono state solamente quattro le squadre a riuscire a vincere una coppa europea e qualificarsi per la Champions successiva”.

L’ottimismo regna, è il giorno della festa, certo, ma qualche domanda sul futuro è lecita. Soprattutto adesso che una delle giocatrici più brave, stella della nazionale, Elena Pietrini andrà in prestito per un anno alla squadra russa Dinamo Kazan. Una scelta che chissà se segnerà il futuro della 23enne campionessa toscana o se sarà solo una parentesi (opportuna o meno) nella sua già brillante carriera.