Siete presente, amministratori e giovani a San Rossore per scrivere assieme il futuro

La presentazione di Siete presente per il decennale di Giovanisì

Amministratori e giovani si ritroveranno lunedì 18 ottobre al parco di San Rossore per scrivere assieme le politiche pubbliche per il futuro. Si incontreranno in occasione del decennale di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia degli under 40 . Lo faranno all’interno dell’evento partecipativo “Siete Presente” dove è annunciata la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. D’eccezione il contesto, villa del Gombo, e straordinaria la presenza di 80 giovani tra i 18 e i 40 anni, coinvolti nel percorso partecipativo durante tutta la giornata.

San Rossore, villa del Gombo

Siete presente, gli eventi in Arena

La mattinata sarà dedicata a Giovanisì, un’occasione per raccontare i risultati e i traguardi raggiunti attraverso i video e la testimonianza diretta di alcuni giovani che hanno beneficiato delle opportunità del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani . A seguire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a una platea composta da centinaia di ragazzi e ragazze toscani, ascolterà le testimonianze di alcuni giovani, modelli positivi di cittadinanza attiva, provenienti dal mondo della sanità, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e dello sport, animati dalla voglia di guidare il cambiamento.

Il presidente Sergio Mattarella

Si racconteranno al Presidente: Damiano Bracchitta, 34 anni, medico dell’ASL Toscana Nord Ovest, Rebecca Donato, 26 anni, infermiera di famiglia, Tommaso Ceccanti, 25 anni, impiegato nel settore dell’economia circolare e della sostenibilità, Ambra Sabatini, 19 anni, atleta paraolimpica, medaglia d’oro a Tokyo 2021. Prima delle testimonianze, interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti e il consigliere del Presidente alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Bernard Dika. In platea saranno presenti anche rappresentati istituzionali locali e nazionali. A condurre e a moderare gli appuntamenti della mattina in Arena sarà la giornalista Veronica Maffei.

Evento annuale FESR e FSE

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, si terrà l’evento informativo annuale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) . Sarà l’occasione per riflettere su stato di avanzamento dei programmi, modalità di sostegno alle politiche giovanili e in materia di cultura anche al fine di meglio definire le linee d’intervento della programmazione 2021-2027. Rappresentanti di Regione Toscana, Commissione europea e Amministrazioni Centrali si confronteranno sul nuovo ciclo di programmazione a partire dai risultati raggiunti e dal coinvolgimento dei principali stakeholder nella definizione degli obiettivi di sviluppo in un’ottica di integrazione tra fondi a livello regionale.

Maggiori informazioni alla pagina dedicata, sul sito di Regione Toscana e nel programma dell’evento.

Come seguire gli eventi / le dirette streaming



Il salottino live di intoscana.it

Durante tutta la giornata, la redazione di intoscana.it realizzerà servizi video, interviste e approfondimenti e animerà, con la conduzione del direttore Davide De Crescenzo , un “salottino” live con ospiti e protagonisti degli eventi coinvolti sui temi dell’iniziativa. L’evento, a partire dalle ore 9, sarà commentato dalla redazione di intoscana.it che in un salotto allestito accanto alla villa ospiterà i protagonisti della giornata. Dibattiti e interviste per approfondire e informare sull’andamento dei lavori e raccogliere le testimonianze dei tanti giovani che si alterneranno sul palco dell’evento con il presidente Mattarella, poi artisti e influencer – come WikiPredro – e alcuni degli 80 giovani protagonisti impegnati nel percorso partecipativo. Tanti anche gli ospiti. Ci saranno il presidente Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il consigliere del presidente alle Politiche giovanili e Innovazione Bernard Dika, gli assessori della giunta regionale toscana, i rettori delle Università toscane, del Sant’Anna e della Normale di Pisa.

Il primo evento partecipativo

A villa del Gombo si terrà il primo evento partecipativo di questa legislatura, in una regione che è stata apripista, con una legge approvata nel 2007 e poi rinnovata nel 2013, sul coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni delle istituzioni . Un modo per coinvolgere i giovani nelle politiche regionali, accrescendo la loro partecipazione alla vita sociale e politica dei territori in cui vivono. Per inaugurare questo nuovo percorso, per raccogliere punti di vista, sensibilità, esigenze, intenzioni, desideri sul tema cultura, sono stati selezionati 80 giovani toscani dai 18 ai 40 anni, selezionati tramite una call che si è chiusa il 27 settembre, saranno coinvolti attraverso laboratori e tavoli di lavoro.

Si tratta di giovani che operano nei vari settori della cultura. Under 40 chiamati a esprimersi in un confronto strutturato sulle politiche regionali in ambito culturale. Per selezionarli era stata lanciata una call “processo partecipativo Siete presente” a cui hanno risposto in 230. Si è quindi proceduto a una selezione tenendo conto di eterogeneità, multidisciplinarità, rapporto col settore cultura e sfida, ovvero la scelta del panel a cui partecipare. Più di un terzo di chi ha risposto alla chiamata pubblica sono stati fiorentini, con una forte maggioranza di donne e appartenenti a una fascia di età compresa tra i 21 e i 35 anni. Quasi la metà del campione è risultato composto da professionisti, mentre i fruitori sono il doppio dei volontari. Alla fine si è scelto di mantenere una proporzione tra donne e uomini di 3:2 (6 donne e 4 uomini), con massimo 3 giovani provenienti da Firenze per lasciare spazio anche alle altre province. Cinque i professionisti della cultura individuati e assicurata una netta maggioranza di giovani nella fascia di età 26-35 anni. A orientare la scelta infine le motivazioni espresse dai candidati al momento della candidatura: una scelta determinante per l’inserimento nei vari panel: attrattività, competenze, bellezza, partecipazione, impresa, tecnologia, ambiente e connessioni .

Una maratona di idee sulle politiche culturali