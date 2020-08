Teleconsulto pediatrico, 13 nuovi ospedali collegati col Meyer

Ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Si allarga la rete toscana del teleconsulto pediatrico e altri 13 ospedali del territorio dell’Asl sud-est sono ora collegati con il Meyer di Firenze. Lo rende noto l’Asl, che ha siglato una convenzione con l’ospedale pediatrico fiorentino.

Si tratta del tassello finale di un lungo percorso iniziato nel 2016 che, passo dopo passo, ha costituito la rete regionale di teleconsulto per le discipline pediatriche più grande d’Italia: sono 39, in tutto, gli ospedali che ne fanno parte.

Il Meyer di Firenze farà da punto di riferimento per le emergenze e molte altre specialità pediatriche per gli ospedali di tutta la regione . Gli specialisti del Meyer potranno valutare il quadro clinico dei piccoli pazienti contribuendo all’inquadramento diagnostico e alla definizione della gravità del caso e delle cure, potendo così valutare assieme ai colleghi la necessità di trasferire il piccolo paziente alla struttura fiorentina oppure continuare i trattamenti nell’ospedale che ha chiesto la consulenza.

In questi anni la Regione Toscana ha investito molto sul modello a rete in ambito pediatrico, tanto da renderlo un tratto distintivo del sistema sanitario. La rete pediatrica regionale è stata fortemente voluta per assicurare a tutti i bambini toscani, ovunque vivano, le stesse cure altamente qualificate. La messa in rete del teleconsulto pediatrico consentirà agli specialisti del Meyer di seguire, anche a distanza, i piccoli pazienti, fornendo alle loro famiglie tutte le risposte necessarie e ai colleghi della rete un supporto di eccellenza.