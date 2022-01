Booster in Toscana per fascia 12-15 anni. Giani: “Obbligo vaccinale necessario”

Vaccini in Spiaggia a Follonica – GiovaniSiVaccinano - © Regione Toscana

“L’obbligo vaccinale in questo momento, a mio giudizio, è la misura necessaria per poter fare un salto di qualità” . È quanto ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, su Sky Tg24, proprio mentre la Toscana si apprestava ad aprire le prenotazioni per la fascia di età tra 12 e 15 anni per la terza dose “booster”.

Prenotazioni aperte

Per tutti i cittadini toscani, infatti, il richiamo è prenotabile a distanza di 4 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario. Da ieri, venerdì 7 gennaio, è possibile prenotare sul portale dedicato la terza dose di vaccino contro il Covid19 anche per chi ha tra i 12 ed i 15 anni di età , come da indicazioni ministeriali. Le somministrazioni inizieranno lunedì 10 gennaio. Dunque tutti i cittadini con più di 12 anni possono già prenotare il proprio richiamo vaccinale. Sempre da lunedì 10 gennaio tutte le dosi booster potranno essere somministrate a distanza di 4 mesi (non più 5, come in precedenza) dalla fine del ciclo vaccinale primario, prenotabili fin da ora.

L’importanza di essere vaccinati

“È un’emergenza, la comunità si stringe, ognuno svolge il proprio ruolo”

“Se finora potevamo concepire che quella dei non vaccinati fosse una scelta non condivisibile ma gestibile, oggi in realtà diventa un danno per tutti” ha proseguito Giani. “Perché consentire ancora un’area piuttosto vasta di non vaccinati significa avere problemi sui tamponi, avere l’84% di persone in terapia intensiva che sono persone non sono vaccinate e il 75 e l’80% dei posti letto negli ospedali occupati da loro. Conseguentemente noi non ci possiamo più permettere tutto questo”.

“È un’emergenza e la comunità si stringe, ognuno svolge il proprio ruolo, ci vacciniamo, creiamo una vera immunità di gregge cercando di impedire al virus di proseguire” ha detto il presidente della Toscana. “Il Governo ha fatto quella scelta”, ovvero imporre l’obbligo vaccinale per gli over 50. “Ha fatto un passo avanti e io lo valuto positivamente”.

La Toscana è la regione che ha vaccinato di più