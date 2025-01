Benvenuto Brunello sbarca a New York con 34 aziende

Il nuovo calice da degustazione per il Brunello di Montalcino

Test importante per il Consorzio del vino Brunello di Montalcino negli Stati Uniti. Il 4 febbraio sarà a New York per l’edizione a stelle e strisce di Benvenuto Brunello. L’appuntamento con la nuova annata 2020 e la Riserva 2019 del principe dei rossi toscani è sulla Quarantesima strada, dove al GH on the Park di Manhattan 34 produttori incontreranno oltre 450 tra operatori e stampa Usa.

Brunello, il peso del mercato Usa

“In un contesto generale di grande incertezza per il mercato del vino è per noi fondamentale continuare a presidiare la nostra principale piazza di sbocco, dove destiniamo oltre il 30% delle nostre esportazioni – commenta il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci -. Nel 2024 le vendite interne di Brunello hanno segnato una ulteriore crescita (+2% a valore secondo l’Osservatorio Uiv su base Sipsource) in controtendenza con le medie-mercato, ma il 2025 si apre con molte insidie: da una parte la discussione sulle etichette con alert sanitari, dall’altra lo spettro dei dazi annunciati dal presidente Trump. Per questo l’appuntamento di Benvenuto Brunello Usa ricopre particolare importanza”.

Fabrizio Bindocci, presidente Consorzio del vino Brunello di Montalcino

Il programma delle trasferta a NY

Ad aprire Benvenuto Brunello New York, il walk-around tasting (ore 11-16) con le aziende. Nei calici, oltre alle nuove annate di Brunello anche il Rosso di Montalcino 2023. In contemporanea, la prima sessione di Delving deeper into Brunello di Montalcino 2020, il seminario condotto dal Master of Wine Gabriele Gorelli che per l’occasione illustra Brunello Forma, il nuovo metodo di valutazione dell’annata presentato per la prima volta lo scorso novembre all’anteprima nel borgo toscano.

Il video in 3d del vigneto di Montalcino

Prevista pure la preview del video in 3d della denominazione realizzato dall’esperto di wine maps francese Pierre Le Hong. Si tratta di riprese tridimensionali che mappano il vigneto di Montalcino sulla base di diversi parametri, dall’estensione degli ettari all’altitudine, dai versanti alla base geologica dei suoli fino all’andamento delle precipitazioni e la media delle temperature.

A seguire la seconda sessione (ore 13:30); in entrambi gli appuntamenti è prevista anche la degustazione di otto vini. In chiusura di programma la cocktail dinner allo The Skylark, il lounge bar con vista Empire State Building, con un centinaio di ospiti tra operatori e giornalisti top tier che potranno degustare diverse annate di Brunello di Montalcino.

Queste le aziende partecipanti alla trasferta oltreoceano: Argiano, Banfi, Belpoggio, Camigliano, Campogiovanni, Caprili, Carpineto, Celestino Pecci, Col D’Orcia, Collemattoni, Corte Pavone, Cortonesi, Donatella Cinelli Colombini, Fanti, Fossacolle, Il Poggione, La Casaccia di Franceschi, La Fornace, La Magia, La Poderina, Le Ragnaie, Marchesi Frescobaldi, Máté, Mocali, Musico, Pian Delle Querci, Pinino, Podere Brizio, Ridolfi, San Polo, Sanlorenzo, Sassodisole, Tenuta Buon Tempo, Tenute Silvio Nardi.