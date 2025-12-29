Capodanno a Firenze: Tramvia no-stop tutta la notte e potenziamento dei mezzi pubblici

Capodanno Firenze - © Marti Bug Catcher - Shutterstock

Firenze saluterà il nuovo anno con eventi in quattro piazze cittadine. Il cuore dei festeggiamenti sarà piazza Santa Croce ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria.

Per quanto riguarda la mobilità, confermata la ZTL no stop fino alle 8 del 1° gennaio (senza quindi nessuna “finestra” dall’attivazione alle 7.30 di mercoledì 31 dicembre), il servizio di tramvia senza interruzioni e il potenziamento del trasporto pubblico su gomma.

Confermato il servizio dedicato della Polizia Municipale. Dalle 19 di mercoledì alle 8 di giovedì saranno 120 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i vari servizi. Al personale della Polizia Municipale si aggiungeranno gli steward, una ventina, che saranno presenti nelle piazze dove si svolgono gli eventi eccezion fatta per piazza Santa Croce dove opererà personale della vigilanza dell’organizzazione.

Capodanno a Firenze: come cambia la viabilità

La Ztl sarà attiva continuativamente dalle 7.30 di mercoledì 31 fino alle 8 del 1° gennaio con la consueta modalità del provvedimento diurno (settori A, B e O con accensione con controllo delle porte telematiche). In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo (in caso di controlli della Polizia Municipale sarà sufficiente mostrare la carta di circolazione attestante la residenza nella zona interdetta). Via libera anche ai veicoli in possesso del contrassegno per la zona sosta notturna prevista dalla disciplina Ztl.

Nelle piazze già pedonali (piazza della Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine) non si prevedono particolari provvedimenti di limitazione della circolazione, tranne che l’autorizzazione al transito ai mezzi degli organizzatori per gli allestimenti e la logistica. Saranno comunque collocate transenne a protezione dei monumenti come l’Arengario e il Biancone in piazza Signoria, il Duomo e il Battistero in piazza San Giovanni e via dicendo.

Nella zona di Santa Croce invece saranno istituiti provvedimenti già da domenica 28 dicembre: si tratta dei divieti di sosta per l’allestimento dell’area tecnica in largo San Francesco d’Assisi e dal 29 stesso provvedimento anche in via Giovanni da Verrazzano. Passando a mercoledì 31 dicembre, i divieti di sosta andranno a interessare dalla mezzanotte via Magliabechi e dalle 12 via dei Benci (tra lungarno Diaz e piazza Santa Croce), piazza Santa Croce (tra via dei Benci e via Verdi), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), via dei Pepi (tra via del Fico e piazza Santa Croce), via delle Pinzochere (tra largo Bargellini e via del Fico), via San Cristofano (tra largo Bargellini e via Ghibellina). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 7 del 1° gennaio.

Alle 15 e fino alle 3 del 1° gennaio sarà la volta dei divieti di transito in via dei Pepi, piazza Santa Croce (area pedonale), largo San Francesco d’Assisi e via Magliabechi, mentre via Giovanni da Verrazzano diventerà strada senza sfondo (lato piazza Santa Croce).

L’ultimo pacchetto di provvedimenti scatterà alle 19 (fino alle 3 del 1° gennaio). Si tratta dei divieti di sosta in via dei Renai (tra via Monicelli e piazza dei Mozzi) e in piazza dei Mozzi (tra via dei Renai e lungarno Torrigiani). Previsti anche cambi di senso: piazza dei Mozzi diventerà a senso unico da lungarno Torrigiani verso via dei Renai, via dei Renai diventerà a senso unico da piazza dei Mozzi verso via Monicelli. Sempre dalle 19 saranno in vigore divieti di sosta e di transito in Corso Tintori e le chiusure di via dei Benci (eccetto corsia con direzione via Malenchini verso Ponte alle Grazie), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via Ghibellina), piazza Santa Croce (corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi). Previsti anche sensi unici in via Mosca da piazza Mentana verso via dei Neri e via dei Bentaccordi da piazza dei Peruzzi verso via dell’Anguillara.

Sarà consentito il transito da piazza Mentana a via Ghibellina utilizzando un percorso alternativo, ovvero via della Mosca-via dei Neri-via dei Rustici-piazza dei Peruzzi-via dei Bentaccordi-via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via delle Stinche-via Ghibellina.

Previsti divieti di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali su lungarno della Zecca Vecchia incrocio con piazza Piave e su lungarno Cellini all’intersezione con Ponte San Niccolò/piazza Ferrucci.

Trasporto pubblico

Per favorire la partecipazione agli eventi con i mezzi pubblici sarà potenziato il servizio su alcune delle linee principali dei bus e la tramvia viaggerà no stop. Oltre al servizio delle linee C1, C2, C3 e C4 fino alle 22 (orario allungato attivato l’8 dicembre fino al 6 gennaio), nella notte di San Silvestro le linee 6, 11, 14, 17 e 23 circoleranno con corse ogni 30 minuti circa dalle 20.30 alle 2.30 di notte. Inoltre, negli stessi orari verrà istituita una navetta gratuita per collegare l’Oltrarno con Piazzale Michelangelo, con corse ogni 15 minuti circa.

Ecco gli orari delle partenze delle ultime corse:

Linea 6 (Da Novelli: 2.10, Da Stazione Nazionale: 1.44)

Linea 11 (Da Stazione Orti Oricellari: 2.00, Da La Gora: 1.55)

Linea 14 (Da Stazione Nazionale: 1.40, Da Il Girone: 2.10)

Linea 17 (Da Boito: 1.12, Da Verga Tozzi: 1.45)

Linea 23 (Da Sorgane: 1.50, Da Piazza Mattei: 1.50)

Navetta NC (Da PO Palagi: 1.45, Da Pitti: 2.02)

Ulteriori dettagli sul sito di Autolinee Toscane https://www.at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/firenze-servizio-speciale-capodanno

La tramvia sarà in funzione per tutta la notte, senza interruzioni, sia con la T1 che con la T2 (che quest’anno con l’attivazione della VACS fa capolinea in piazza San Marco) con corse ogni 10 minuti su entrambe le linee.

Per info e dettagli: www.at-bus.it e www.gestramvia.it

Parcheggi

Per lasciare l’auto e raggiungere i luoghi degli eventi con il mezzo pubblico o a piedi saranno aperti e in funzione i posteggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2).

Inoltre, sono sempre attive le tariffe scontate nei posteggi di Firenze Parcheggi di Santa Maria Novella, Parterre, Sant’Ambrogio, Oltrarno, Porta a Prato, Binario 16 SMN, Fortezza, Beccaria, San Lorenzo: 1 euro all’ora dalle 18 alle 24. Per avere il prezzo calmierato è necessario utilizzare l’app BMOVE per pagare la sosta.