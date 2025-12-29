Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

Punto di riferimento del Forum per la pace della Versilia, è deceduto in seguito ad un malore che lo aveva colpito alcuni mesi fa, era ospite della casa di riposo del Sacro cuore di Gesù, a Viareggio

/ Redazione
Don Luigi Sonnenfeld - © https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/addio-a-don-luigi-sonnenfeld-il-prete-operaio-h79wrsod

È morto a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, prete operaio di Viareggio e custode della Chiesina dei pescatori in Darsena.

Punto di riferimento del Forum per la pace della Versilia, è deceduto in seguito ad un malore che lo aveva colpito alcuni mesi fa, era ospite della casa di riposo del Sacro cuore di Gesù, a Viareggio.

A darne notizia è stato il fratello Memo:“Ci ha lasciati al sorgere di questo splendido sole. Le sue precise volontà testamentarie sono: che al suo funerale non sia celebrata messa, né cerimonia pubblica ‘presente cadavere Le sue spoglie incenerite e poste in un’urna accanto alla tomba di Sirio (Sirio Politi, il pioniere dei preti operai di Viareggio) senza alcuna iscrizione. Agli stretti amici l’invito a celebrare una messa come momento di condivisione e fratellanza, che penso possa trovare luogo al capannone della Crea, in Darsena”.

Cordoglio è arrivato dall’amministrazione comunale, con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, “una scomparsa che mi addolora profondamente. Con lui la nostra comunità perde un punto di riferimento autentico, un sacerdote capace di unire ascolto, umanità e dedizione quotidiana verso le persone più fragili. Don Luigi era stato, era, un prete operaio: un uomo che aveva scelto di vivere accanto alle persone, condividendone fatiche, speranze, fragilità. Ha rappresentato per molti un porto sicuro. Una presenza che sapeva farsi casa lungo il canale, nella Chiesina dei pescatori, da oggi un po’ più sola”.

“Don Luigi è stato punto di riferimento per molte persone della comunità diocesana, della città di Viareggio e oltre, per la sua attenzione ai lavoratori, ai poveri e alle persone in ricerca. Esponente storico del movimento dei preti operai, era conosciuto in tutta Italia. Lo ricordiamo con grande affetto e siamo grati per la sua testimonianza” si è espresso così l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti.

“In quasi 60 anni di sacerdozio don Luigi si è sempre speso a favore dei lavoratori, condividendone la vita per tanti anni, ed è sempre stato a fianco degli ultimi: gli scartati, avrebbe detto papa Francesco si legge in una nota della Diocesi -. In un momento storico quale quello attuale, dobbiamo ricordare anche il suo costante impegno per la pace e la non-violenza: è stato protagonista e promotore di manifestazioni ma anche di incontri che coinvolgevano tante persone, credenti e non credenti. La Chiesa di Lucca vive con dolore questo momento e porge le più sentite condoglianze ai familiari, alle amiche e agli amici; si unisce però con fede e speranza alle preghiere che stanno accompagnando don Luigi all’incontro con il Padre, come al ricordo di grande riconoscenza che tanti stanno dimostrando, anche ben oltre la Diocesi di Lucca”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

900mila euro dalla Regione per la rigenerazione commerciale, Giani e Marras: “Sostegno alle comunità locali”

Il bando, che vede un contributo complessivo concesso di 903 mila euro, ha lo scopo di rivitalizzare aree urbane particolarmente fragili, soggette a rarefazione o desertificazione commerciale e spopolamento, attraverso la creazione di nuovi percorsi di sviluppo

Attualità / Redazione

Capodanno a Firenze: Tramvia no-stop tutta la notte e potenziamento dei mezzi pubblici

Per il 31 dicembre confermata la ZTL no stop fino alle 8 del 1° gennaio, il servizio di tramvia senza interruzioni e il potenziamento del trasporto pubblico su gomma

Attualità / Redazione

Vaccinazioni pediatriche, la Regione Toscana è sopra la media nazionale

Secondo il report del Ministero della Salute, per i nati nel 2022 c'è la copertura oltre il 97% per polio e morbillo

Attualità

Nuovo ponte di Signa, lavori al via nella prossima primavera

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

Lo studio dell’Università di Pisa: il cervello adulto può modificarsi e imparare grazie al “Pulvinar”

Ambiente / Marta Mancini

La Toscana inaugura la sua prima Zona Silenziosa tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo

Cultura / Redazione

Gli “Animali Sacri” di Rita Pedullà in mostra alla Galleria CasaAbitata di Firenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.