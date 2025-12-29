Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

Don Luigi Sonnenfeld - © https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/addio-a-don-luigi-sonnenfeld-il-prete-operaio-h79wrsod

È morto a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, prete operaio di Viareggio e custode della Chiesina dei pescatori in Darsena.

Punto di riferimento del Forum per la pace della Versilia, è deceduto in seguito ad un malore che lo aveva colpito alcuni mesi fa, era ospite della casa di riposo del Sacro cuore di Gesù, a Viareggio.

A darne notizia è stato il fratello Memo:“Ci ha lasciati al sorgere di questo splendido sole. Le sue precise volontà testamentarie sono: che al suo funerale non sia celebrata messa, né cerimonia pubblica ‘presente cadavere Le sue spoglie incenerite e poste in un’urna accanto alla tomba di Sirio (Sirio Politi, il pioniere dei preti operai di Viareggio) senza alcuna iscrizione. Agli stretti amici l’invito a celebrare una messa come momento di condivisione e fratellanza, che penso possa trovare luogo al capannone della Crea, in Darsena”.

Cordoglio è arrivato dall’amministrazione comunale, con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, “una scomparsa che mi addolora profondamente. Con lui la nostra comunità perde un punto di riferimento autentico, un sacerdote capace di unire ascolto, umanità e dedizione quotidiana verso le persone più fragili. Don Luigi era stato, era, un prete operaio: un uomo che aveva scelto di vivere accanto alle persone, condividendone fatiche, speranze, fragilità. Ha rappresentato per molti un porto sicuro. Una presenza che sapeva farsi casa lungo il canale, nella Chiesina dei pescatori, da oggi un po’ più sola”.

“Don Luigi è stato punto di riferimento per molte persone della comunità diocesana, della città di Viareggio e oltre, per la sua attenzione ai lavoratori, ai poveri e alle persone in ricerca. Esponente storico del movimento dei preti operai, era conosciuto in tutta Italia. Lo ricordiamo con grande affetto e siamo grati per la sua testimonianza” si è espresso così l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti.

“In quasi 60 anni di sacerdozio don Luigi si è sempre speso a favore dei lavoratori, condividendone la vita per tanti anni, ed è sempre stato a fianco degli ultimi: gli scartati, avrebbe detto papa Francesco – si legge in una nota della Diocesi -. In un momento storico quale quello attuale, dobbiamo ricordare anche il suo costante impegno per la pace e la non-violenza: è stato protagonista e promotore di manifestazioni ma anche di incontri che coinvolgevano tante persone, credenti e non credenti. La Chiesa di Lucca vive con dolore questo momento e porge le più sentite condoglianze ai familiari, alle amiche e agli amici; si unisce però con fede e speranza alle preghiere che stanno accompagnando don Luigi all’incontro con il Padre, come al ricordo di grande riconoscenza che tanti stanno dimostrando, anche ben oltre la Diocesi di Lucca”.