Caro libri scolastici: la spesa per le famiglie aumenta. La Toscana riapre il bando “Libri gratis”

Secondo il Codacons la spesa media sarà di 580 euro per le medie e 1.250 per le superiori. La Regione ha riaperto fino al 3 ottobre la misura per le famiglie con Isee fino a 15.800 euro

/ Ilaria Giannini
Libri scolastici - © Bangkok Click Studio Adobestock

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico si ripresenta per le famiglie lo spettro caro libri e caro cartoleria: per il corredo scolastico le associazioni dei consumatori stimano un aumento tra il 3 e il 5%, ma il vero allarme riguarda i libri.

Per i libri spesa media di 580 euro per le medie e 1.250 per le superiori

Secondo il Codacons la spesa media per studente per i libri si attesta oggi sui 580 euro alle medie e 1250 alle superiori. E l’introduzione del digitale non ha portato i benefici sperati: il 95% delle classi utilizza ancora la versione cartacea insieme all’ebook, quest’ultimo concesso in licenza e non rivendibile.
Nel 2025, secondo i dati forniti dall’Aie, l’Associazione italiana editori, l’aumento del prezzo dei libri scolastici è di circa l’1,7% per le medie e l’1,8% per le superiori.

Riaperto il bando Libri Gratis della Regione

Per aiutare le famiglie la Regione Toscana ha riaperto lo scorso 5 settembre il bando Libri Gratis per l’anno scolastico 2025-2026 che prevede contributi per la gratuità dei libri scolastici a favore di alunne ed alunni iscritti alle scuole secondarie di 1° o 2° grado toscane e proviene da una famiglia con Isee uguale o inferiore a 15.800 euro.
È possibile presentare domanda di contributo fino alle ore 18 del 3 ottobre.

Il primo bando di Libri Gratis, lanciato la scorsa primavera con il cofinanziamento dell’Fse+ 21/27 e promosso nell’ambito di Giovanisì, ha permesso a 31.516 ragazzi e ragazze toscani di ottenere la gratuità dei testi scolastici. Complessivamente sono stati erogati, attraverso l’Agenzia regionale Artea, quasi 8 milioni di euro per un contributo medio di 250 euro a famiglia.
Ora la Regione ha riaperto il bando per consentire la partecipazione alle famiglie che non sono riuscite a presentare domanda in primavera.

