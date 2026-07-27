“Casa Stefano Ricci”, non solo moda di lusso: il brand fiorentino porta lo stile italiano nel mondo

Casa Stefano Ricci Singapore - © Sito web Stefano Ricci

Il sarto a domicilio, oppure cene stellate e sfilate-evento con star internazionali: il brand fiorentino di moda maschile di lusso Stefano Ricci arricchisce l’offerta per i suoi selezionati clienti. Si chiama “Casa Stefano Ricci“ e sarà aperta in luoghi esclusivi di alcune metropoli asiatiche come Pechino, Singapore e Shanghai.

Una versione internazionale dell’esperienza già avviata in Toscana con le “suite” brandizzate negli hotel e resort di lusso al Principe di Piemonte di Viareggio e a La Rocca di Castelfalfi, vicino Firenze.

Casa Stefano Ricci Singapore – © Sito web Stefano Ricci

Qui i clienti di tutto il mondo potranno trovare non solo le nuove collezioni, ma una serie di servizi su misura: cene stellate, degustazione di vini, una speciale selezione di sigari, un sarto e inviti ad incontri con star internazionali e le sfilate-evento del brand.

Il progetto è stato presentato a Forte dei Marmi, davanti ai 200 ospiti fatti arrivare all’Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli per la seconda edizione di “A Symphony in the Sky”, la serata evento con cena sul mare, fuochi d’artifici e lo spettacolo di 700 droni con le suggestive coreografie colorate. Tra gli ospiti, Jasmine Paolini e Nancy Brilli.

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Un brand di lusso famoso nel mondo, ma con il cuore fiorentino

Stefano Ricci è un brand globale con il cuore e la sede operativa a Firenze. Un impero della moda nato dal capostipite Stefano, che insieme alla moglie Claudia realizzò un’azienda di cravatte nel 1972.

Negli anni Novanta, la collezione maschile si amplia includendo giacche, abiti, maglieria e calzature. Ma non solo, anche una linea esclusiva di articoli in pelle pregiata e una collezione di gemelli e raffinate fibbie in linea con la secolare tradizione orafa fiorentina. L’artigianato di qualità diventa elemento distintivo del brand. Con gli anni, il marchio allarga la propria offerta anche servizi da tavola in porcellana e cristallo molato a mano, argenteria, biancheria per la casa di lusso e accessori d’arredo.

Su questo solco, l’azienda acquisisce nel 2010 anche l’Antico Setificio Fiorentino, uno storico atelier che dal 1786 produce tessuti pregiati utilizzando i telai originali. Nel 2025 ha acquisito la storica Moleria Locchi, la bottega di cristalleria e lavorazione del vetro attiva dall’Ottocento nel cuore di Firenze. Con un’altra eccellenza fiorentina, l’Enoteca Pinchiorri, lancia la sua prima collezione di vini di lusso, arrivando poi a creare una linea esclusiva arricchita da bottiglie di design.

Il brand si afferma contemporaneamente sui mercati esteri, iniziando dalla Cina nel 1993 e poi in tutto il mondo, dall’Asia all’America. Ma il legame con Firenze non si allenta mai, anzi: il cuore creativo e produttivo è sempre in Toscana, sulle colline di Fiesole, e il rapporto si consolida anche con attività culturali. L’azienda, solo per fare alcuni esempi, nel corso degli anni ha finanziato il restauro di preziosi volumi sulle Arti Medievali fiorentine, conservati nell’Archivio di Stato di Firenze, poi ha donato alla città il nuovo impianto di illuminazione di Ponte Vecchio ed è stato il principale sponsor del progetto per rimuovere la gru nel piazzale degli Uffizi.