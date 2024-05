Centro Pecci dei lettori: due giorni dedicati alla letteratura e un omaggio a Enrico Coveri

Centro Luigi Pecci, Prato - © Ampliamento di Nio Architecten, foto di Michela Osteri

Tutto pronto per “Centro Pecci dei lettori”, due giorni dedicati alla letteratura e all’innovazione, nati dall’incontro tra il festival diffuso “La città dei lettori” e Centro Pecci Books che sarà ospitato giovedì 23 e venerdì 24 maggio nel Centro per l’arte contemporanea di Prato, un luogo che ha per vocazione la creatività e la costante sperimentazione.

Ospiti Arianna Papini, Edoardo Camurri e il libro su Coveri

L’intensa due giorni si inaugura giovedì 23 maggio alle 10 con la letteratura per bambini: un incontro/laboratorio – coordinato con il Dipartimento Educazione del Centro Pecci – con 95 bambini dai 3 ai 6 anni delle scuole dell’infanzia pratesi e la partecipazione dell’artista, docente e arte terapeuta Arianna Papini, autrice ed illustratrice di “Nessuno sa” e di “Amiche d’ombra” (entrambi Edizioni Uovonero), che mettono al centro l’esperienza, la crescita, il diritto al rischio ma anche la diversità, i pregiudizi e gli stereotipi.

Il primo appuntamento pomeridiano di giovedì 23 maggio (alle 18.30) è affidata allo scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Edoardo Camurri che, in controtendenza rispetto all’Intelligenza Artificiale, ha appena pubblicato “Introduzione alla realtà” con la neonata casa editrice indipendente Time0: contrariamente a quanto il titolo lascerebbe pensare, non è una lezione, ma un meraviglioso esercizio di straniamento, un’opera filosofica che nasce dalla più ordinaria quotidianità in cui l’autore non insegna, ma racconta. Il tutto in un podcast in diretta con Federico Di Vita.

Si prosegue, alle 19.30, con la prima presentazione nella sua città natale di “Enrico Coveri – The King of Colors” (Gruppo Editoriale), il primo libro sulla storia del grande stilista italiano e “re dei colori” con testi di Silvio Balloni e foto dell’Archivio Enrico Coveri. Un prezioso coffee table book custodito in un elegante cofanetto nel suo colore più amato, il fucsia, che prenderà vita grazie a contenuti multimediali esclusivi a cui si potrà accedere attraverso i QR Code inseriti nel libro. Ma non solo, è anche un libro didattico scritto per essere studiato nelle scuole del settore per conoscere il percorso stilistico che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Costume. A parlarne al Centro Pecci – che nell’autunno 1991 organizzò, a meno di un anno dalla sua morte, l’importante mostra Omaggio ad Enrico Coveri – Francesco Martini Coveri, direttore creativo della Maison Coveri, con Stefano Collicelli Cagol (direttore Centro Pecci), Leandro Gualtieri, imprenditore e fondatore della Filpucci, Silvio Balloni, il co-curatore ed editore Matteo Parigi Bini e la giornalista Silvia Pieraccini.

La prima giornata si conclude, alle 21, con uno spettacolare reading e concerto: protagonista (accompagnata alle tastiere da Fabio Barovero), la cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica Saba Anglana che esordisce nella letteratura con il suo primo romanzo “La Signora Meraviglia” (Sellerio). La voce di Saba Anglana, allo stesso tempo ipnotica e ironica, ci accompagna tra le strade di una Mogadiscio abitata da personaggi inquietanti e affascinanti e un’Italia in trasformazione. Tra saga familiare e memoir, un esordio potente e lucidamente critico sull’ossessione per la ricerca delle origini e dell’identità.

Il programma del 24 maggio

La seconda giornata di “Centro Pecci dei lettori” si apre alle 18.30,con una giovane scrittrice esordiente Emanuela Anechoum che in dialogo con il direttore del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, presenta il suo primo romanzo, “Tangerinn” (Edizioni e/o), il racconto di una generazione che sa di dover partire ignorando la destinazione ed in cui lo sradicamento dei figli si confronta con lo sradicamento dei padri, l’essere “expat” con l’essere “migrante”: un percorso narrativo e di vita in cui le radici sono solo un sogno sfuggente, un desiderio di ritrovarsi in una storia comune, qualcosa che ci fa dimenticare la ferocia del mondo.

Alle 19.30, Silvia Costantino e Francesco Quatraro, redattori ed “anime” della casa editrice effequ presentano con l’autore Emiliano Dominici il suo nuovo romanzo “Maria Malva – Brucia il giorno per me” (effequ). Un romanzo che permette di riflettere sui significati nascosti dell’esistenza, una storia narrata da più voci, da personaggi che diventano spettatori della fine di una giovane vita e che sono tutti accomunati dall’infelicità e dalla ricerca di un equilibrio che gli permetta di adattarsi alla società.