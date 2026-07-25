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Consorzio LaMMa: Francesco Meneguzzo nominato commissario

Il climatologo, metereologo e fisica guiderà l’ente che svolge attività di ricerca e servizi operativi nei settori della meteorologia. Giani: “Una guida autorevole per una delle eccellenze della Toscana”

/ Redazione
Il presidente della Toscana Eugenio Giani e il nuovo commissario del Consorzio LaMMa Francesco Meneguzzo

Francesco Meneguzzo è il nuovo commissario del Consorzio LaMMA, il consorzio tra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche che svolge attività di ricerca e servizi operativi nei settori della meteorologia, della climatologia e dell’ambiente. Lo ha nominato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per assicurare la continuità amministrativa dell’ente nella fase di adeguamento dello statuto alle indicazioni della Corte dei Conti.

“Francesco Meneguzzo è un valente climatologo, meteorologo e fisico, la persona adatta per guidare una delle istituzioni scientifiche più prestigiose della Regione Toscana – ha dichiarato Gianiha maturato un’importante esperienza proprio all’interno del Consorzio LaMMA, dove ha lavorato nei suoi primi anni di attività, per poi proseguire il proprio percorso al Consiglio nazionale delle ricerche e nel mondo accademico. Un curriculum ricco di competenze che lo rende la persona più appropriata per consolidare e rilanciare il prestigio del Consorzio.”

Giani ha ricordato il ruolo svolto dal LaMMA come punto di riferimento scientifico e operativo per la Toscana. “In alcuni settori, come quello del monitoraggio marino, il Consorzio rappresenta un modello a livello nazionale. È inoltre la struttura che ogni giorno fornisce ai cittadini previsioni meteorologiche affidabili e tecnicamente qualificate.”

Il presidente ha spiegato anche le ragioni della nomina commissariale. “Nel giudizio di parifica dello scorso anno la Corte dei Conti ha chiesto alla Regione di modificare gli statuti di numerosi enti per adeguare la disciplina delle figure apicali. In questa fase transitoria stiamo procedendo con la nomina di commissari. Nel caso del LaMMA si rendeva necessario il rinnovo della guida dell’ente, perché Bernardo Gozzini, che ha diretto il Consorzio con grande competenza e prestigio per molti anni, ha raggiunto i termini previsti dalla legge per la conclusione del suo incarico, non più prorogabile”. Giani ha quindi precisato che la nomina a commissario rappresenta una fase transitoria destinata a concludersi con la nuova organizzazione dell’ente e ha espresso la volontà che, una volta approvato il nuovo statuto, Meneguzzo assuma l’incarico di direttore.

Il profilo di Meneguzzo

Fisico, meteorologo e climatologo, primo ricercatore del CNR-Istituto per la BioEconomia, Meneguzzo opera nel settore della meteorologia dal 1992. Tra il 1996 e il 2001 ha lavorato al Consorzio LaMMA, partecipando alla sua fase di avvio e consolidamento, per poi proseguire la propria attività al Consiglio nazionale delle ricerche, dove ha ricoperto responsabilità scientifiche e di coordinamento in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali.
“È un incarico impegnativo e, al tempo stesso, un grande onore ha affermato Meneguzzo – Il LaMMA ha una storia ormai trentennale e ho avuto il privilegio di essere tra i primi a entrarvi nel 1996. Una storia così lunga dimostra la solidità e l’importanza di questa realtà. L’obiettivo non è cambiare ciò che funziona, ma consolidarlo, mantenere il Consorzio ai massimi livelli e promuovere ulteriore innovazione.”

Il neo commissario ha indicato tra le priorità il rafforzamento del legame tra attività di ricerca e servizi operativi. “La sinergia tra Regione Toscana e CNR è sempre stata la vera forza del LaMMA e continuerà a esserlo. Esploreremo anche nuovi servizi, valorizzando i servizi ecosistemici degli ambienti naturali, in particolare delle foreste, mettendone sempre più a frutto i benefici per la salute umana, garantendo al tempo stesso stabilità e continuità alle attività che il Consorzio svolge ogni giorno al servizio della Toscana.”

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