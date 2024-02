Crollo cantiere a Firenze: recuperato il corpo della quarta vittima. Aperta l’indagine per omicidio colposo

Il cantiere Esselunga dove è avvenuto il crollo a Firenze

Salgono a quattro le vittime del crollo del cantiere Esselunga avvenuto ieri a Firenze in via Mariti. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto operaio.

Ancora un operaio disperso, tre i feriti

Le operazioni dei vigili del fuoco, impegnati ieri in 50 nelle operazioni di ricerca e scavo, proseguono per trovare l’ultimo operaio ancora disperso. Le operazioni di ricerca però, spiega Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco, sono rese difficili “dalle macerie enormi, travi enormi in cemento. Stiamo utilizzando delle gru per poterle spostare, mettere in sicurezza l’area e fare dei varchi per proseguire con le ricerche”.

Il bilancio al momento è di quattro morti, tre feriti e un disperso. I tre feriti sono operai di 37, 48 e 51 anni tutti originari della Romania. Tra le vittime c’è un italiano di 60 anni, Luigi Coclite, di origine nordafricana le altre.

Collesalvetti, nel Livornese, è in lutto per Coclite, che abitava a Vicarello, una frazione appunto del comune colligiano, a qualche chilometro da Livorno. “In questo momento proviamo solo tristezza e dolore – ha commentato il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini – il nostro pensiero va alla famiglia di Luigi, attorno alla quale ci stringiamo con affetto esprimendo le più sentite condoglianze. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza ai familiari di tutti gli altri operai rimasti coinvolti in questo terribile incidente”.

Cordoglio è stato espresso dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una telefonata al sindaco di Firenze Dario Nardella. La premier Giorgia Meloni ha affermato di seguire “con apprensione l’evolversi della situazione”.

Per la giornata di oggi, sabato 17 febbraio, è stato proclamato il lutto cittadino a Firenze e quello regionale in tutta la Toscana.

“La Toscana è in lutto per l’intera giornata di oggi, sabato 17 febbraio, come segno di cordoglio per le vittime del tragico incidente nel cantiere di via Mariti a Firenze – ha detto oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani – con profondo dolore esprimo le condoglianze, a nome di tutta la Toscana, alle famiglie. Ci stringiamo tutti al loro dolore. Voglio inoltre esprimere un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Procura, operatori sanitari e alle donne e agli uomini della Protezione civile per il loro straordinario impegno.”

Aperta l’indagine per omicidio colposo

Crolli a catena hanno determinato il disastro di ieri: prima ha ceduto il solaio più alto, poi tre piani sottostanti, secondo la prima ricostruzione degli inquirenti. In particolare si ipotizza che avrebbe ceduto una trave in cemento prefabbricato o, addirittura, il dente di un pilone di tenuta della stessa trave. Da qui il primo innesco del terribile crollo che ha travolto gli otto operai distribuiti nei solai sotto.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo. Non ci sono, al momento, indagati. Da ieri progettisti e tecnici delle ditte, insieme agli inquirenti, sono impegnati in un difficile accertamento per stabilire esattamente cosa ha causato il cedimento strutturale. Gli elementi caduti dall’alto col peso di tonnellate hanno sfondato più solai dell’edificio in fase di realizzazione. Fare luce sulla tecnica di costruzione adottata e sulla qualità dei materiali usati è la strada che gli inquirenti di procura insieme ai tecnici dei vigili del Fuoco, starebbero battendo in modo primario. Vengono valutate le certificazioni dei materiali, i metodi e i processi di lavoro.

Sono stati acquisiti documenti e progetti nella fase iniziale dell’inchiesta. Ed è su questa trave o sul ‘dente’, l’elemento di snodo e tenuta, che è diretta ora l’attenzione. Qualcosa di straordinario ha ceduto per fare un disastro così vasto. L’area, che copre un isolato, è sotto sequestro.