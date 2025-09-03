Da Bagno a Ripoli agli Usa, la Fata Morgana incanta Cleveland

Fata Morgana

La Fata Morgana simbolo dello scambio culturale tra Bagno a Ripoli e Cleveland. Martedi 2 settembre, il Cleveland Museum of Art, in Ohio negli Stati Uniti, ha inaugurato lo spazio dedicato alla statua realizzata dal Giambologna e originariamente parte della celebre Fonte della Fata Morgana di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli.

L’opera, recentemente acquisita dal museo americano, è stata collocata nella sezione dedicata all’arte europea tra il ‘500 e l’800, entrando ufficialmente a far parte di una delle collezioni museali più importanti al mondo. All’inaugurazione hanno preso parte, su invito del direttore del museo William Griswold, il sindaco di Bagno a Ripoli e l’assessora comunale alla cultura.

Il Cleveland Museum of Art – nella top 10 dei musei Usa, secondo il Washington Post, con 800mila visitatori ogni anno – sta anche lavorando per allestire una sala esclusivamente dedicata alla statua della Fata Morgana e alla Fonte di Bagno a Ripoli: in corso di realizzazione una installazione immersiva digitale che, attraverso visori e contenuti audio-video, ricostruirà l’ambiente del Ninfeo ripolese con la fonte cinquecentesca.

Una nuova collaborazione culturale

L’evento ha segnato l’avvio di un nuovo percorso di collaborazione culturale: dal 7 al 12 ottobre prossimi, infatti, una delegazione del museo visiterà Bagno a Ripoli per conoscere da vicino la Fonte della Fata Morgana, la Testa di Medusa recentemente restituita al Comune e attribuita anch’essa alla bottega del Giambologna, oltre ad altri luoghi di interesse storico e artistico del territorio.

Il sindaco e l’assessora hanno ricordato come la missione istituzionale accenda i riflettori a livello internazionale sul patrimonio artistico e culturale di Bagno a Ripoli e sensibilizzi sull’urgenza di avviare un’operazione collettiva per la riqualificazione del Ninfeo, la cui priorità riguarda la messa in sicurezza idraulica e a cui deve seguire il restauro della struttura cinquecentesca.