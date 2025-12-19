Debutta Novo, l’evento che racconta l’olio extravergine del Gallo Nero

Olio Dop Chianti Classico - © Marta Mancini

L’0lio extravergine del Gallo Nero festeggia i 25 anni della DOP. Il consorzio ha scelto di celebrare la ricorrenza con una cena evento, ribattezzata Novo, al teatro Niccolini. A firmare il menu dove l’oro verde del Chianti Classico si prepara a brillare lo chef all’olio Andrea Perini del ristorante Al 588.

Protagonista in tavola durante la serata la produzione di olio extravergine di oliva Chianti Classico 2025 definita “eccellente dal punto di vista qualitativo” e di “quantità in linea con la media storica di produzione” della DOP a quanto riporta il Consorzio vinicolo dello storico marchio del Gallo Nero.

Il consorzio, che ad oggi riunisce 200 produttori con oltre 3.800 ettari coltivati a olivo, ha annunciato che Novo, evento interamente dedicato alla Dop Chianti Classico, diventerà l’appuntamento annuale per la presentazione della nuova campagna olearia.

Gionni Pruneti, presidente del Consorzio Olio DOP Chianti Classico, ha ribadito che “Novo è un momento di orgoglio e di condivisione. L’olio Dop Chianti Classico rappresenta infatti un prodotto d’eccellenza, simbolo di un paesaggio e di un sapere che uniscono qualità, identità e sostenibilità“.

Tutte le ricorrenze di Novo per il 2025

Per la prima edizione a Firenze è stato scelto il Teatro Niccolini, in via Ricasoli. All’evento parteciperanno rappresentanti del mondo agricolo ed istituzionale e coi produttori. Con l’edizione 2025 il Consorzio festeggia il 50° anniversario dalla fondazione e il 25° dal riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta.

“Due traguardi – spiega una nota del consorzio – che testimoniano la storia, l’impegno e la costante crescita qualitativa di questo straordinario prodotto del territorio chiantigiano”.

Tra le iniziative del primo Novo lo ‘chef dell’Olio’ Andrea Perini del Ristorante Al 588 di Bagno a Ripoli proporrà un menu con la DOP del Gallo Nero come ingrediente fondamentale per arricchire una proposta 100% gluten-free di assoluta eccellenza. Dall’edizione 2026 l’evento si arricchirà di momenti formativi e di confronto con i produttori dedicati a operatori, stampa e pubblico finale.

Lo chef Andrea Perini al BuyFood

L’Olio Dop Chianti Classico e il consorzio

Oggi la denominazione DOP Chianti Classico conta oltre 200 produttori e si estende su più di 3.800 ettari di oliveti tra le province di Firenze e Siena. Il Consorzio Olio DOP Chianti Classico assiste i produttori nello sforzo rivolto alla creazione di un prodotto dai profumi e sapori “unici ed identitari”.

L’attività del Consorzio Olio DOP Chianti Classico non si esaurisce però tra gli olivi e nei frantoi, ma allarga il suo raggio d’azione in altri ambiti, promuovendo l’extravergine del Gallo Nero attraverso eventi in tutto il mondo.

L’Olio DOP Chianti Classico 2025

Caratterizzato prevalentemente da profumi avvolgenti di oliva verde, sentori di carciofo crudo, erba fresca, mandorla amara e gradevolmente piccante al palato, l’olio DOP Chianti Classico è frutto ed espressione del territorio in cui viene prodotto dai soci del Consorzio.

La produzione di olio Chianti Classico 2025 si conferma “eccellente dal punto di vista qualitativo, e la quantità risulta essere in linea con la media storica di produzione della DOP del Gallo Nero” spiegano dal consorzio. Per quel che riguarda le caratteristiche organolettiche, “gli oli prodotti ad inizio ottobre privilegiano sentori riconducibili a sensazioni vegetali erbacee, con amaro e piccante intenso al palato, gli oli di metà e fine ottobre si mostrano più complessi e variegati all’olfatto ed equilibrati nel gusto, mentre gli oli prodotti a novembre regalano piacevole balsamicità olfattiva e sapori nei quali prevalgono i gusti di mandorla e pinolo” conclude la nota.