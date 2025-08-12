Il portale ufficiale della Toscana

Elezioni regionali, in Toscana si vota il 12 e 13 ottobre

Il presidente Eugenio Giani ha firmato il decreto: “La data forse è la più equilibrata, coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto”

/ Redazione
Elezioni

In Toscana si andrà alle urne il 12 e il 13 ottobre 2025 per eleggere il presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale. Il presidente Eugenio Giani ha firmato il decreto con cui fissa la data delle elezioni regionali.

“La nostra sarà la regione che vota nel mezzo, quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre tre regioni voteranno a novembre inoltrato”, spiega Giani. “La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre”.

Inoltre, spiega ancora “è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione”.

 

 

