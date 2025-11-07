Francesco Gabbani, tappa al Modigliani Forum di Livorno per la primavera 2026

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani si prepara a tornare a esibirsi dal vivo, anche nella sua Toscana. Mentre in queste settimane è tra i giudici di X Factor nel fortunato programma su Sky, il cantante toscano ha già pianificato alcune date per il tour estivo. Una tournée che ha registrato una tappa fondamentale con il trionfale concerto all’Arena di Verona dello scorso ottobre.

Francesco Gabbani ha arricchito il suo calendario live 2026. Insieme al già annunciato tour nei palazzetti, previsto per marzo e aprile, ha fissato le date per l’estate. Queste le date già confermate: 7 marzo Vigevano, 11 marzo Napoli, 20 marzo Livorno (suonerà al Modigliani Forum), 27 marzo Conegliano, 28 marzo Montichiari, 7 aprile Bologna, 9 luglio Marostica, 10 luglio Genova, 12 luglio Cervia, 18 luglio Bari, 29 luglio Ancona.

Nel decennale della pubblicazione dell’album Eternamente ora, che conteneva Amen – il brano con cui vinse Sanremo Giovani – Francesco Gabbani porterà in scena un tour in cui i brani dell’ultimo disco si alterneranno ai successi della sua carriera in un intreccio di sonorità inedite.

Il tour 2025 era partito a metà marzo dal Mandela Forum di Firenze e aveva fatto tappa, tra l’altro, anche a Pistoia in occasione del festival blues che si tiene in piazza Duomo. Ora per il 2026 in agenda c’è Livorno dopo l’autore di “Occidentali’s karma” e “Viceversa” porterà le sue canzoni e la sua allegria trascinante.