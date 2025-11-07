Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Francesco Gabbani, tappa al Modigliani Forum di Livorno per la primavera 2026

Il cantante di Carrara già programma il dopo X Factor con le prossime date in giro per palazzetti e stadi in Italia

/ Redazione
Francesco Gabbani

Francesco Gabbani si prepara a tornare a esibirsi dal vivo, anche nella sua Toscana. Mentre in queste settimane è tra i giudici di X Factor nel fortunato programma su Sky, il cantante toscano ha già pianificato alcune date per il tour estivo. Una tournée che ha registrato una tappa fondamentale con il trionfale concerto all’Arena di Verona dello scorso ottobre.

Francesco Gabbani ha arricchito il suo calendario live 2026. Insieme al già annunciato tour nei palazzetti, previsto per marzo e aprile, ha fissato le date per l’estate. Queste le date già confermate: 7 marzo Vigevano, 11 marzo Napoli, 20 marzo Livorno (suonerà al Modigliani Forum), 27 marzo Conegliano, 28 marzo Montichiari, 7 aprile Bologna, 9 luglio Marostica, 10 luglio Genova, 12 luglio Cervia, 18 luglio Bari, 29 luglio Ancona.

Nel decennale della pubblicazione dell’album Eternamente ora, che conteneva Amen – il brano con cui vinse Sanremo Giovani – Francesco Gabbani porterà in scena un tour in cui i brani dell’ultimo disco si alterneranno ai successi della sua carriera in un intreccio di sonorità inedite.

Il tour 2025 era partito a metà marzo dal Mandela Forum di Firenze e aveva fatto tappa, tra l’altro, anche a Pistoia in occasione del festival blues che si tiene in piazza Duomo. Ora per il 2026 in agenda c’è Livorno dopo l’autore di “Occidentali’s karma” e “Viceversa” porterà le sue canzoni e la sua allegria trascinante.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

L’Orchestra Giovanile Italiana verso un nuovo triennio d’eccellenza con grandi maestri internazionali

Nell’ambito della candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028 arrivano in città direttori del calibro di: James Conlon, Fabio Luisi, Oksana Lyniv, Michele Mariotti, Antonio Pappano, Corrado Rovaris e gli emergenti Glass Marcano e Dayner Tafur-Dìaz

Musica / Redazione

Estate a ritmo di rock: i Deep Purple in concerto a Pisa

Il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 in piazza dei Cavalieri per il festival Pisa Summer Knights

Musica / Costanza Baldini

Kuntessa è pronta a ruggire: il ritorno della carismatica performer da Londra a Firenze

Sabato 8 novembre all'Exfila di Firenze arriva la regina dell'Italo-Disco "do it yourself", in apertura il punk newyorkese di Flasyd per una serata 100% Annibale

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

Musica

Omar Pedrini porta a Lucca il suo Viaggio Senza Vento tra musica, amicizia e fumetto

Musica

Rock Contest 2025: torna il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana

Musica

Rock e psichedelia made in Prato: l'esordio dei Left This Planet con "Wabi Sabi"

Musica

La nuova stagione del Musicus Concentus: oltre 20 concerti tra jazz e suoni globali

Musica

Firenze Jazz Festival: a settembre la città vibra al suono di oltre cento artisti

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

Le azioni sonore di Tempo Reale invadono il giardino di Palazzo Fabroni a Pistoia

Viaggi / Redazione

Bluetour, un percorso per valorizzare il fiume Arno

Attualità / Chiara Bianchini

Claudia Frascati: “La pallavolo toscana cresce, puntiamo sui giovani”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.