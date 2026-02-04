Francesco Renga, dopo Sanremo il prossimo autunno in concerto al teatro Verdi di Firenze

In attesa di vederlo sul palco del prossimo Festival di Sanremo (che si terrà dal 24 al 28 febbraio) con il brano Il meglio di me, Francesco Renga annuncia a sorpresa il suo nuovo tour “Live Teatri 2026” in programma da ottobre a novembre 2026 nei teatri italiani.
Dopo l’ultima tournée Angelo-Venti, il cantautore torna live in luoghi più intimi, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia.
Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, a Bari il 17 ottobre al Teatro Team, a Legnano (MI) il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro Dis_Play, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all’Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox.
Renga è in gara al Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri.
Nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, Francesco Renga si esibirà insieme a Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola, versione del capolavoro di Space Oddity, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie a dieci anni dalla sua scomparsa.