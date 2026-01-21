Il portale ufficiale della Toscana

Giorgio Chiellini e il gesto d’amore per Livorno: lo spot promozionale sulla Terrazza Mascagni

Nuova campagna con un testimonial d’eccezione, l’ex capitano della Nazionale di calcio. Le riprese sono state realizzate a settembre dell’anno scorso

/ Clara D'Acunto
Chiellini – Fondazione LEM

Una Terrazza Mascagni assolata, due bambini che giocano a calcio sulla scacchiera e alle loro spalle Giorgio Chiellini che li osserva e li invita a passargli la palla. Inizia così lo spot di un minuto circa, il primo pensato per la nuova una campagna di promozione turistica della città di Livorno. Il testimonial d’eccezione è proprio il campione livornese. Lo spot si chiude con una citazione calcistica: il suo  famoso fallo su Saka.

Il progetto è della Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea), braccio operativo del comune di Livorno per il turismo. Le riprese sono state realizzate a settembre 2025 e le clip sono disponibili da gennaio e diffuse sui social e su emittenti nazionali e smart TV.

Lo spot

“Livorno non è solo mare. È molto di più. Un viaggio speciale nella mia città tra colori, sapori autentici e tradizioni che non si dimenticano. Livorno ti prende, ti trascina con sé e ti resta dentro. Livorno non si racconta. Si vive”, è la dedica di Chiellini alla sua Livorno

Set dello spot è la Terrazza Mascagni. Due ragazzini giocano a pallone sugli scacchi bianchi e neri mentre un uomo osserva il mare. Uno dei due bambini, all’improvviso, si trova davanti l’uomo e, per nulla intimorito, gli fa tunnel, ma viene subito afferrato. Sorrisi e abbracci, il tutto intervallato da rapide pennellate della città, le sue attrazioni e la sua gastronomia.

Chiellini 2 Fondazione LEM

La campagna di promozione è parte di un piano di marketing curato da Joseph Ejarque e dall’agenzia Zaki. “L’obiettivo era chiaro – spiega l’agenzia – trovare un linguaggio contemporaneo, accessibile e riconoscibile, che non “abbellisca” Livorno ma la valorizzi per quello che è. Perché oggi il turismo sceglie sempre più spesso luoghi che hanno carattere, non solo bellezza. E Livorno il carattere ce l’ha eccome”.

Chiellini 3 Fondazione LEM

