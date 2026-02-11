Una giornata dedicata alle donne e alle ragazze della scienza, il convegno promosso da Fondazione Toscana Life Sciences

Donne e scienza

Si celebra oggi, mercoledì 11 febbraio, la “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e patrocinata dall’UNESCO, con lo scopo di “promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nella scienza, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali” .

C’è bisogno di una giornata come questa? Si, come riporta OnuItalia “statisticamente, a livello internazionale, le donne e le ragazze costituiscono solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40 di quelli laureati in informatica e computer science. Passando invece al campo della ricerca, è interessante notare come alla percentuale femminile di ricercatori, stimata intorno al 33,3%, siano garantite di solito borse significativamente inferiori a quelle dei colleghi maschi, tendendo ad avere una vita lavorativa più corta e peggio pagata.”

La situazione in Italia

Il rapporto di genere AlmaLaurea 2026 ha evidenziato che le laureate Stem in Italia sono un numero contenuto e stabile: tra i laureati Stem del 2024 le donne sono il 41,1%, percentuale invariata dal 2015, mentre tra i dottori di ricerca Stem la quota femminile cala, al 36,7%. Questa “segregazione” di genere nei percorsi Stem per gli analisti non può essere ricondotta a fattori individuali ma riflette l’effetto di condizionamenti sociali e culturali che agiscono lungo l’intero percorso formativo.

L’iniziativa di Fondazione Toscana Life Sciences

Ecco quindi, che diventa fondamentale raccontare invece le esperienze professionali del mondo femminile in ambito scientifico. In occasione di questa celebrazione la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) ha organizzato l’evento “Scienze della vita, vite di scienza”. Un momento di riflessione che ha coinvolto come relatrici alcune voci femminili, in rappresentanza dei principali enti del territorio, per raccontare le proprie esperienze professionali e umane legate al mondo della scienza.

La riflessione, moderata dalla giornalista Virginia Masoni, ospitata presso Palazzo Chigi Saracini (Accademia Musicale Chigiana), ha visto gli interventi di: Barbara Magi, Assessore Ambiente, Decoro Urbano, Manutenzione Aree Verdi e Protezione Civile del Comune di Siena; Paola Piomboni, docente di Biologia applicata e prorettrice alla didattica dell’Università di Siena; Cinzia Butini, Vicepresidente di Pharma Integration; Annalisa Santucci, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biotecnopolo di Siena e Prof.ssa di Biochimica dell’Università di Siena; Antonella De Rosa, responsabile benessere animale di Fondazione Toscana Life Sciences; Francesca Micoli, senior project leader & director GSK Vaccines Institute for Global Health (GVGH) innovation academy e Vittoria Cicaloni, bioinformatica e ricercatrice di Fondazione Toscana Life Sciences.

“Fare ricerca è qualcosa di entusiasmante – ha commentato Francesco Frati, Presidente di TLS – e Siena è un polo di grande valore e qualità scientifica. Una tradizione che affonda le sue radici, all’inizio del secolo scorso, con l’opera pionieristica di Achille Sclavo e dell’Istituto Sieroterapico Vaccinogeno Toscano dal quale ha inizio una crescita continua che ha portato alla creazione dell’ecosistema delle scienze della vita. Un territorio dove coesistono realtà come l’Università, le piccole e medie imprese, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, multinazionali come Gsk, la Fondazione TLS e la Fondazione Biotecnopolo, che in questo ecosistema trovano una rete di relazioni di alto valore scientifico e tecnologico. Qua i giovani possono trovare opportunità di formazione (ITS e Università), utili per lavorare in un settore, come quello delle scienze della vita, sempre più sfidante”.