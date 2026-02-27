Giovani protagonisti del volontariato: 7mila i partecipanti ai progetti di “Siete Presente”

I giovani sono protagonisti del volontariato in Toscana grazie a “Siete Presente”. Nel 2025 il bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e con il contributo di tutte le Fondazioni bancarie della Toscana, ha coinvolto oltre 7mila ragazzi e ragazze in 98 progetti, finanziati con oltre 470mila euro .

I numeri della scorsa edizione del bando “Siete presente”, che è stato attivato anche per il 2026, sono stati al centro del seminario dedicato al protagonismo dei giovani nel volontariato che si è tenuto ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze: sono stati presentati gli esiti dei progetti realizzati, da cui trarre nuovi spunti e mettere in evidenza punti di forza e criticità.

“La Toscana ha un grande merito: quello del volontariato e dell’associazionismo – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – il bilancio è sicuramente positivo per i progetti attivati grazie al bando ‘Siete presente’ che anno dopo anno si rinnova e si arricchisce. Tanti piccoli contributi distribuiti a tante realtà è un modo per creare un volano di attività virtuose. Ringrazio Cesvot per la capacità di creare una rete della quale siamo orgogliosi. Nel 2026 il bando vedrà la quinta edizione che sono convinto rappresenterà un successo perché è frutto di una formula vincente. Infatti da una parte si rafforza, anche attraverso il ricambio generazionale, il volontariato con le numerose associazioni che operano sui territori. Al contempo dall’altra si offre una prospettiva ai giovani: di crescita nei valori, di confronto tra generazioni e di impegno per la comunità”.

I 98 progetti sostenuti dal bando “Siete Presente” nel 2025, in crescita sulla precedente annualità, sperimentano nelle organizzazioni, di concerto spesso con gli enti locali ed altri partner pubblici e privati, percorsi concreti di accoglienza e valorizzazione dei giovani nei numerosi ambiti di intervento del terzo settore: culturale, ambientale, sociale, socio-sanitario, tutela dei diritti, protezione civile, volontariato internazionale.

“Ringrazio Cesvot, la struttura di Giovanisì, le Fondazioni e tutte le realtà protagoniste per l’entusiasmo e lo slancio con cui è stata animata ognuna delle quasi 100 iniziative che hanno coinvolto migliaia di giovani nel 2025 – ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione e coordinatore di Giovanisì Bernard Dika – Il bando Siete Presente rappresenta un’opportunità straordinaria nella quale crediamo fortemente. Mettersi in gioco con il volontariato infatti per i giovani vuol dire coltivare le proprie passioni ed essere utili da subito alla comunità. Significa non rassegnarsi allo stereotipo che i giovani non avrebbero voglia di impegnarsi, dimostrando che invece si possono cambiare le cose mettendo a frutto le proprie capacità, animati dallo spirito di solidarietà”.

Secondo Luigi Paccosi presidente Cesvot, “il protagonismo giovanile è una risorsa fondamentale per il futuro del terzo settore. I progetti sostenuti dal bando Siete Presente dimostrano quanto i giovani possano contribuire in modo concreto alla coesione sociale, mettendo tempo, energie e competenze a servizio della comunità.”