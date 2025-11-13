Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Il Desco 2025: Lucca celebra vent’anni di gusto tra tradizione e territorio

Dal 21 al 23 novembre, i chiostri del Real Collegio accolgono i visitatori in un percorso tra eccellenze agroalimentari, degustazioni e laboratori

/ Redazione
Il Desco a Lucca

Il Desco celebra vent’anni e invita a un viaggio nei sapori della Toscana Nord-Ovest. Dal 21 al 23 novembre, i chiostri del Real Collegio a Lucca si animano di profumi e colori, dove il pubblico può scoprire da vicino le eccellenze agroalimentari di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, incontrando i produttori e vivendo l’autenticità del territorio con tutti i sensi.

La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Lucca, si conferma un’occasione unica per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Oltre 40 produttori locali vi aspettano nei chiostri del Real Collegio, con formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva, vini, birre artigianali, miele, tartufi e dolci della tradizione. Ogni prodotto racconta una storia fatta di passione, stagioni e legame con il territorio.

Eventi in programma

Il programma della manifestazione propone inoltre un ricco calendario di masterclass, degustazioni guidate, incontri e laboratori, pensati per coinvolgere il pubblico e approfondire la conoscenza delle eccellenze locali.

Un’attenzione speciale è riservata ai più piccoli, con momenti di gioco e scoperta pensati per avvicinarli al mondo del gusto e della natura. Tra laboratori sensoriali e attività interattive, i bambini potranno conoscere le piante officinali, le essenze naturali e i messaggi nascosti nei prodotti della terra, vivendo esperienze divertenti, formative e accessibili a tutti.

Per il pubblico adulto, Il Desco 2025 propone un ricco calendario di eventi pensati per stimolare i sensi e approfondire la cultura enogastronomica del territorio. Degustazioni guidate di vini d’eccellenza, percorsi sensoriali tra formaggi e olio extravergine, laboratori dedicati a salumi, miele e birre artigianali, occasioni in cui il pubblico potrà scoprire l’armonia dei sapori locali. Un’attenzione particolare è dedicata alla sostenibilità, con incontri come “Grandi eventi, piccole impronte: modelli di gestione sostenibile dei rifiuti”, che mostra pratiche concrete per ridurre l’impatto ambientale e promuovere la filiera corta negli eventi culturali e “L’arte del recupero: il valore del cibo”: quest’ultimo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, per un’esperienza concreta di educazione alla sostenibilità, collegando i temi dello spreco e del riuso alimentare alle scelte quotidiane in famiglia e a scuola.

Il Desco

Identità e rispetto per l’ambiente

“Il Desco è molto più di una mostra mercato – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –: è un luogo di incontro e di identità, dove le eccellenze del territorio si raccontano in modo autentico. In questa ventesima edizione vogliamo sottolineare il valore della sostenibilità e della collaborazione tra produttori, enti e cittadini, per far crescere un modello di economia locale che unisce tradizione, innovazione e rispetto dell’ambiente”.

Protagonista dell’edizione 2025 è il ragù, inteso come linguaggio universale della cucina e metafora delle identità territoriali. Lo chef Cristiano Tomei guiderà ogni giorno gli incontri “Il Ragù e la Syrah”, dialogando con colleghi provenienti da tutta Italia. Il pubblico potrà partecipare a degustazioni e riflessioni sulle infinite sfumature di questo piatto simbolo, tra tradizione, innovazione e sapori unici del territorio.

Per me la definizione di cucina è “lingua” come la musica, una lingua universale e universalmente differente, – ha spiegato lo Chef Cristiano Tomei – e il Ragù è come una delle prime parole che il bambino impara, come mamma papà o pappa. È la memoria collettiva, ancestrale, che riconduce al convivio, alla tavola ed è, per citare Pirandello, ‘uno nessuno e centomila’, il ragù si ‘parla’ in mille modi, in svariati stili e conserva nel suo ‘suono’ la storia del territorio che lo racconta, della famiglia che ne imbandisce il proprio desco. Con questa edizione di Desco vorrei esplorare la grande memoria del Ragù con tutti gli avventori e con un po’ di amici cuochi, addentrarmi nelle sue declinazioni, senza manierismi, schietti come una macchia di ragù!”.

Esco dal Desco

L’esperienza de Il Desco prosegue anche fuori dai chiostri del Real Collegio con “Esco dal Desco”, il percorso del gusto si estende al centro storico di Lucca e al territorio circostante, offrendo visite guidate e degustazioni esclusive. Tra le proposte più attese gli appuntamenti a cura dell’Associazione Ville Borboniche. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.puccinilands.it

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Marta Mancini

Guida Michelin svela i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand: 2 sono in Toscana

Il riconoscimento premia le insegne che ogni giorno animano la scena gastronomica italiana, coniugando qualità e “accessibilità” per un pubblico sempre più ampio. Le new entry della nostra regione a Livorno e Castiglione della Pescaia

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Benvenuto Brunello, appuntamento a Montalcino con le nuove annate

La 34ª edizione dal 20 al 24 novembre: l’evento promosso dal Consorzio propone le etichette di 122 cantine nel Chiostro di Sant’Agostino

Enogastronomia / Redazione

Torna Maredivino e raddoppia tra degustazioni, masterclass e show cooking

Alla mostra mercato enogastronomica di Livorno partecipano oltre 115 aziende enoiche e 26 produttori della rete Slow Food

Enogastronomia

Mercati storici e Cross-Travel: il gusto come linguaggio universale

Enogastronomia

Turismo enogastronomico: Italia e Toscana le mete più amate dagli stranieri

Enogastronomia

San Miniato, tutto pronto per la 54° Mostra Mercato del Tartufo Bianco

Enogastronomia

A Firenze l'Associazione Sommelier Italia presenta la nuova Guida Vitae 2026

Enogastronomia

In Garfagnana la farina di neccio si produce in antichi castagneti e mulini ad acqua

Enogastronomia

Alla Tenuta di Forci il futuro è nel segno dell'agricoltura rigenerativa

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Nidi gratis, sono 14mila le famiglie beneficiarie: a settembre riapre il nuovo bando

Attualità / Redazione

Scuola, dal 15 settembre tornano le linee dedicate di Autolinee Toscane

Cultura / Redazione

Zerocalcare torna su Netflix con la serie “Due spicci”: l’annuncio al Lucca Comics & Games

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.