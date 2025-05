Intelligenza artificiale e robotica per le imprese, nasce a Pisa il Centro di competenza per industria 5.0

centro industria 5.0

Per supportare l’industria nella transizione tecnologica è nato il Centro di Competenza per Industria 5.0 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. L’obiettivo è sviluppare strumenti innovativi che sappiano collaborare con le persone, rispettare l’ambiente e rispondere in modo flessibile alle crisi sanitario, energetico, ambientale e commerciale.

Il Centro è stato inaugurato al Polo Tecnologico di Navacchio e, come spiega il direttore del laboratorio per il 5.0 Giovanni Stea, “nasce come complemento ed evoluzione del Centro di supporto per la trasformazione digitale delle imprese, già attivo dal 2018, e operante attraverso tecnologie applicabili nell’immediato. Oggi facciamo un passo ulteriore: l’obiettivo è declinare sulle esigenze delle imprese la ricerca di frontiera che costruisce le fondamenta dell’Industria 5.0″.

Le quattro linee di ricerca strategiche del Centro

Intelligenza artificiale affidabile e integrata. L’obiettivo è sviluppare robot e sistemi intelligenti capaci di interagire con gli esseri umani in modo sicuro e trasparente. Realizzare così intelligenze artificiali che non siano scatole nere, ma strumenti comprensibili, adattivi e controllabili.

Sistemi centrati sull’uomo (Human-Centric Systems). Questa linea integra l’informatica con le neuroscienze, la psicologia cognitiva e l’ergonomia. Si studiano interfacce intelligenti, sistemi indossabili, tecnologie per la salute e il benessere, e soluzioni ICT che amplifichino le capacità umane anziché sostituirle.

Reti del futuro (Future Networks). Per l’Industria 5.0 servono reti di comunicazione affidabili, sicure e a bassa latenza, in grado di supportare il coordinamento in tempo reale tra macchine, sensori e operatori umani. Questa linea di ricerca studia le reti 5G, 6G, edge computing e tecnologie IoT avanzate per creare infrastrutture intelligenti e resilienti.

Materiali e dispositivi intelligenti (Smart Materials Devices) Qui si progettano nuove generazioni di dispositivi ICT: sensori flessibili, materiali riconfigurabili, micro-dispositivi adattivi a basso impatto ambientale. L’idea è costruire l’hardware su cui far correre le tecnologie intelligenti del futuro, con attenzione a sostenibilità e riuso.

“Questa iniziativa – commenta il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi – nata da uno dei Dipartimenti di Eccellenza dell’Università di Pisa, ha un grande valore per il territorio e non solo. Oltre alla centralità della transizione digitale e delle tecnologie emergenti, pone l’accento sull’impatto sociale della ricerca, con ricadute significative sul tessuto economico-produttivo locale. In un’area ad alta densità di start-up e spin-off come il nostro, valorizzare queste risorse è fondamentale. L’Intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave, anche nelle nostre collaborazioni internazionali, come il Knowledge Hub sulla AI da noi coordinato nell’ambito dell’Alleanza Universitaria Circle U. di cui Unipi è partner insieme ad altri 8 prestigiosi atenei in Europa, un riconoscimento delle competenze che Pisa esprime a livello europeo”.