La miglior schiacciata alla fiorentina è della pasticceria Giorgio

Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

È la pasticceria Giorgio di Firenze a conquistare il primo posto alla quindicesima edizione del concorso ufficiale “Miglior schiacciata alla Fiorentina . La finale del contest si è tenuta martedì 17 febbraio negli spazi della Scuola di arti culinarie Cordon Bleu. Con 116 punti, lo storico laboratorio fiorentino ha superato una concorrenza di altissimo livello, confermandosi campione nella preparazione di uno dei dolci simbolo della tradizione cittadina.

Il concorso, dal 2005 a oggi, è il più longevo food contest di Firenze e della Toscana. L’evento hail patrocinio del Comune di Firenze ed è compreso nel calendario di Vetrina Toscana, iniziativa della Regione Toscana dedicata alla promozione del turismo enogastronomico portata avanti da Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica.

Il podio

Alle spalle della Pasticceria Giorgio, la seconda classificata con 103 punti è la pasticceria Rimani sempre di Firenze, mentre il terzo posto è andato alla pasticceria Ginella di Grassina con 98 punti.

Dei oltre sessanta laboratori che avevano presentato domanda, solo 32 concorrenti sono arrivati alla fase finale, selezionati attraverso due semifinali. In gara soprattutto pasticcerie – 27 in totale – affiancate da quattro forni e da un biscottificio storico.

A decretare il podio è stata una doppia giuria di professionisti del settore, guidata da Luciano Artusi. La giuria tecnica era composta da pastry chef ed esperti riconosciuti, affiancati da una giuria specializzata proveniente dal mondo della ristorazione, della promozione gastronomica e della comunicazione.

Nel corso della mattinata è stata inoltre assegnata una targa del Premio “Beppe Pirrone” alla presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi.

