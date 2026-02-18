Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

La miglior schiacciata alla fiorentina è della pasticceria Giorgio

Lo storico laboratorio ha vinto il contest che premia il dolce della tradizione più buono. Al secondo posto c’è “Rimani” mentre al terzo c’è “Ginella”

/ Redazione
Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

È la pasticceria Giorgio di Firenze a conquistare il primo posto alla quindicesima edizione del concorso ufficiale “Miglior schiacciata alla Fiorentina . La finale del contest si è tenuta martedì 17 febbraio negli spazi della Scuola di arti culinarie Cordon Bleu. Con 116 punti, lo storico laboratorio fiorentino ha superato una concorrenza di altissimo livello, confermandosi campione nella preparazione di uno dei dolci simbolo della tradizione cittadina.

Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

Il concorso, dal 2005 a oggi, è il più longevo food contest di Firenze e della Toscana. L’evento hail patrocinio del Comune di Firenze ed è compreso nel calendario di Vetrina Toscana, iniziativa della Regione Toscana dedicata alla promozione del turismo enogastronomico portata avanti da Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica.

Il podio

Alle spalle della Pasticceria Giorgio, la seconda classificata con 103 punti è la pasticceria Rimani sempre di Firenze, mentre il terzo posto è andato alla pasticceria Ginella di Grassina con 98 punti.

Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

Dei oltre sessanta laboratori che avevano presentato domanda, solo 32 concorrenti sono arrivati alla fase finale, selezionati attraverso due semifinali. In gara soprattutto pasticcerie – 27 in totale – affiancate da quattro forni e da un biscottificio storico.

A decretare il podio è stata una doppia giuria di professionisti del settore, guidata da Luciano Artusi. La giuria tecnica era composta da pastry chef ed esperti riconosciuti, affiancati da una giuria specializzata proveniente dal mondo della ristorazione, della promozione gastronomica e della comunicazione.

Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

Nel corso della mattinata è stata inoltre assegnata una targa del Premio “Beppe Pirrone” alla presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi.

Schiacciata Fiorentina – foto Tiziana Cini

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

I mercati premiano il Gallo Nero: bene il Nord America, ottimismo dall'Oriente

Le nuove annate si presentano alla Chianti Classico Collection, alla Stazione Leopolda di Firenze: nuovo record di presenze con 223 aziende e 680 etichette

Enogastronomia / Redazione

Al via l'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano: al presidente Giani il Premio Grifo Nobile

Sono state assegnate 4,5 stelle (su 5) al Nobile 2023. Innovazione, tradizione familiare e sostenibilità alla base del modello d'eccellenza di Montepulciano

Enogastronomia / Redazione

L'Altra Toscana: 131 cantine, 12 denominazioni e 8 consorzi protagonisti a Firenze

L'anteprima delle nuovo annate della Toscana del vino meno nota ma sempre più rilevante si terrà il 18 febbraio a Palazzo degli Affari

Enogastronomia

Chianti Classico Collection, il vino come identità culturale

Enogastronomia

Nobile di Montepulciano, radici e futuro. 4.5 stelle all'annata 2023

Enogastronomia

Vino, la Toscana si presenta: nuove sfide per affrontare il mercato che cambia

Enogastronomia

Il Casentino che innova, tra vigneti in quota e nuove visioni

Enogastronomia

Toscovit: tra ricerca e resilienza, il futuro dei vigneti toscani

Enogastronomia

L’Elba del vino: storie, paesaggi e nuove forme di turismo

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

Vaccinazioni pediatriche, la Regione Toscana è sopra la media nazionale

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Cultura / Redazione

Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.