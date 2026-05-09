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La Regione premia la Scuola Cani Salvataggio con il Pegaso per la solidarietà

Giani: “Eccellenza della Toscana. In questi 35 anni di attività ha saputo unire professionalità e volontariato, contribuendo concretamente a salvare vite umane e a diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in mare”

/ Redazione
Scuola cani salvataggio

“Pegaso per la solidarietà” della Regione Toscana alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv, “in segno di riconoscenza e apprezzamento” per la preziosa attività svolta dalla organizzazione di volontariato che da 35 anni opera nell’ambito della Protezione civile “distinguendosi per impegno, solidarietà e altruismo”. La cerimonia all’isola del Giglio, domenica 10 maggio, alla presenza dell’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras.

Addestramento al Giglio (Ph Scuola Cani Salvataggio Firenze)

Il riconoscimento arriva attraverso una delibera di giunta nella quale si sottolinea come la Scuola rappresenti “la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori” e come la presenza delle unità cinofile sulle spiagge abbia consentito nel tempo numerosi interventi di soccorso, contribuendo a salvare centinaia di vite umane.

Come gli animali migliorano la nostra vita

“Con questo riconoscimento – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – vogliamo rendere omaggio a donne e uomini che ogni giorno mettono competenza, passione e spirito di servizio al servizio della comunità. La Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv rappresenta un’eccellenza della Toscana conosciuta e apprezzata ben oltre i confini regionali. In questi 35 anni di attività ha saputo unire professionalità, volontariato e solidarietà, contribuendo concretamente a salvare vite umane e a diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in mare”.

Il “Pegaso per la solidarietà” è l’onorificenza istituita dalla Regione Toscana per premiare persone, associazioni, enti e soggetti che si siano distinti con iniziative e azioni particolarmente significative a sostegno delle persone più fragili e per la crescita delle comunità.

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