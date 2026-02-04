La Regione Toscana alla BIT di Milano: un laboratorio di narrazione territoriale

La Toscana alla Bit

Dal 10 al 12 febbraio torna a Milano la BIT-Borsa Internazionale del Turismo e anche quest’anno la Regione Toscana parteciperà con uno stand che si presenta come un laboratorio di narrazione territoriale.

L’eredità del passato si intreccerà con visioni turistiche d’avanguardia, con un denso programma di eventi a cura di Toscana Promozione Turistica, che illustreranno una regione capace di innovare i propri segmenti d’offerta.

Dall’agosto 2025, la Toscana esercita il ruolo di capofila nel progetto nazionale “Italy Golf & More”: a Milano coordina una tavola rotonda strategica tra golf club e referenti regionali.

L’impegno verso l’inclusività si riflette nel progetto “Toscana Pet-Welcome”, frutto di un Tavolo di Lavoro operativo attivo dal 2025 che ha portato alla Carta dei Valori presentata in questa edizione.

Il palinsesto celebra i 90 anni di MIDA e il bicentenario di Carlo Lorenzini il “babbo” di Pinocchio.

Un posto d’onore spetta alla cucina italiana, riconosciuta Patrimonio UNESCO nel dicembre 2025: un’eccellenza che si fonde con i 17 siti toscani e il sistema Vetrina Toscana per un turismo enogastronomico sostenibile.

Appuntamenti di martedì 10 febbraio

Ore 11.30 La Toscana vista dagli IAT: dati turismo, persone, territori. A cura di Fondazione Sistema Toscana. Intervengono l’assessore regionale a economia, agricoltura e turismo, Leonardo Marras, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana e la responsabile di Visittuscany, Costanza Giovannini.

Durante la presentazione saranno illustrati i dati raccolti, chi sono, da dove vengono e cosa desiderano fare in Toscana i turisti internazionali e italiani e le principali funzionalità di Make IAT, lo strumento a disposizione degli Uffici di Informazione e Accoglienza turistica toscani che permette di profilare i turisti e fornire loro informazioni personalizzate, inserire e gestire i contenuti del proprio territorio. Saranno inoltre presentate le potenzialità della dashboard per l’analisi dei dati raccolti attraverso la piattaforma e i vantaggi concreti di questo strumento di intelligence turistica.

Ore 12.00 Viaggio nel “fatto a mano”. Un racconto delle declinazioni dell’artigianato toscano in occasione dei 90 anni dalla nascita di MIDA. Intervengono l’assessore regionale Leonardo Marras; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Elisa Guidi, coordinatrice di Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana; Angelita Benelli, presidente Museo della Paglia e dell’Intreccio “Domenico Michelacci” di Signa. Modera Clara Svanera, coordinatrice relazioni internazionali di TPT.

Ore 12.30 A tavola con l’UNESCO. A due mesi dalla proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità, un viaggio nella cucina toscana e italiana. Intervengono l’assessore regionale a economia, agricoltura e turismo Leonardo Marras; Francesco Tapinassi, direttore di TPT; Eleni Sarikosta, referente della Regione Macedonia Centrale; Roberto Lodovichi, presidente Unione Regionale Cuochi Toscani; Paolo Tegoni, docente di “Gastronomia: prodotti e territori”, presso l’Università di Parma. Modera Clara Svanera, coordinatrice relazioni internazionali di TPT.

Attraverso Vetrina Toscana, il progetto di enogastronomia sostenibile della Regione Toscana, da decenni si valorizza il legame tra cibo e comunità, promuovendo stagionalità e saperi generazionali in piena sintonia con la visione UNESCO della convivialità come strumento di coesione sociale. Un racconto che unisce territorio e benessere, confermando la Toscana come leader nella promozione di una cultura gastronomica capace di farsi dialogo universale.

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo toscano, a cura di Vetrina Toscana, dedicato alla cucina italiana UNESCO

Ore 14.00 Toscana Pet-Welcome. Valori condivisi per un turismo sempre più attento alle necessità degli ospiti.Intervengono l’assessore regionale a economia, agricoltura e turismo Leonardo Marras; Francesco Tapinassi direttore di TPT; Barbara Robecchi, coordinatrice del tavolo di lavoro sul turismo Pet per TPT.

Ore 14.30 Toscana: una fiaba da vivere insieme. Dai duecento anni di Collodi, al Carnevale di Viareggio fino ai Parchi tematici e agli Itinerari speleologici. Viaggio nella Toscana per famiglie. Intervengono l’assessore regionale a economia, agricoltura e turismo Leonardo Marras; Francesco Tapinassi direttore di TPT; Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi; Emanuela Rosa Clot, direttrice di Bell’Italia; Marilina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modera Clara Svanera, coordinatrice relazioni internazionali di TPT.

Ore 15.00 Il progetto “Italy golf & more”. Intervengono l’assessore regionale Leonardo Marras; il direttore di TPT Francesco Tapinassi; partner regionali del progetto ed esponenti di campi da golf regionali.

Dall’agosto 2025, la Toscana ricopre il ruolo di capofila del progetto “Italy Golf & More” per il triennio 2025-2027. Alla BIT 2026, lo stand regionale promuove un confronto strategico tra i campi da golf toscani e i partner delle altre regioni per fare sistema sui mercati esteri, intercettando viaggiatori ad alta capacità di spesa. La regione Toscana vanta una tradizione unica: nel 1889 nacque a Firenze il Florence Golf Club, primo campo d’Italia, poi trasferitosi nel Chianti come attuale Circolo Golf Ugolino.

Ore 16.30 Green Tuscany: sempre più attenzione alla Toscana sostenibile. Intervengono l’assessore regionale a economia, agricoltura e turismo Leonardo Marras; Francesco Tapinassi, direttore di TPT; Robert Kropfitsch di Territori Sostenibili, coordinatore del progetto per Toscana Promozione Turistica. Nel panel saranno presentati i risultati di un’approfondita indagine, condotta tra luglio e novembre 2025, che ha coinvolto 598 tour operator nazionali e internazionali per mappare la percezione della sostenibilità in Toscana.

Valdichiana vigneti e Montepulciano

Appuntamento di mercoledì 11 febbraio

Ore 12.30 al “Villaggio Thermalia”, Pad 9 – Toscana: armonie dell’acqua.

L’appuntamento esplora l’indissolubile legame tra il benessere termale e la grande tradizione musicale e lirica, celebrando la Toscana come terra di rigenerazione fisica e culturale. Intervengono il Direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e Clara Svanera, coordinatrice relazioni internazionali di TPT. Seguirà un pranzo toscano a cura dell’Agenzia regionale.

Le Comunità di Ambito turistico della Toscana si presentano

Il palinsesto dello stand regionale si arricchisce con le presentazioni delle Comunità di ambito turistico presenti in Toscana, che racconteranno le eccellenze dei propri territori attraverso dodici appuntamenti.

Martedì 10 febbraio

La sessione pomeridiana dedicata agli ambiti si apre alle 15.30 con le Terre di Siena, che celebrano i trent’anni del riconoscimento UNESCO.

Alle 15.45, la Valdichiana Aretina illustra il proprio modello di gestione turistica integrata che supera i confini comunali.

La giornata si conclude alle 16.00 con Arezzo, in un viaggio tra arte, natura e magia nel cuore della regione.

Mercoledì 11 febbraio

Il programma riprende al mattino con una fitta serie di incontri:

11.15: La Maremma Area Sud svela paesaggi e racconti inediti di una Toscana da scoprire.

11.30: Il Chianti propone nuove esperienze e connessioni per un territorio al centro.

11.45: Focus sui cammini storici della Riviera Apuana.

12.00: Il Mugello racconta le proprie “orme” attraverso storie di persone e grandi gesti.

12.15: Firenze e l’Area Fiorentina presentano il fascino storico de “La via medicea fiorentina”.

12.30: Le Terre di Pisa illustrano l’iniziativa dei “Pisa Bike Days”.

Nel pomeriggio, il calendario si completa con gli ultimi tre appuntamenti:

15.00: La Valdichiana Senese esplora l’uso dell’intelligenza artificiale al servizio dei viaggi su misura.

15.15: L’Empolese Valdelsa e Montalbano celebra il “Genio” che caratterizza questa terra nel cuore della Toscana.

15.30: Livorno chiude il programma svelando il volto della “Toscana che non ti aspetti”.

Pieve Santa Maria ad Arezzo