Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

La cucina italiana incoronata dall’Unesco, Marras: “Un incentivo in più per il progetto Vetrina Toscana”

Per l’assessore il progetto che mette in rete ristoranti, botteghe e produttori locali esempio concreto di come si possa raccontare e vivere la cucina come cultura”

/ Redazione
cucina toscana enogastronomia

La cucina italiana ha ottenuto l’atteso riconoscimento: è stata iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Più di un semplice atto formale, la consacrazione di un patrimonio di saperi, tradizioni, gestualità e relazioni che da secoli definisce identità e cultura di un Paese. Anche l’assessore a economia, agricoltura e turismo Leonardo Marras ha commentato quest’iscrizione.

Assessore Marras accanto al bus enogastronomico

“La cucina come linguaggio universale – ha sottolineato Marras –, fondato sulla qualità delle materie prime, sul rispetto di territori e stagioni, della sapienza artigiana tramandata per generazioni. Unesco ha voluto in questo modo valorizzare un lavoro complessivo, al quale contribuiscono agricoltori, produttori, cuochi, comunità. Per la Toscana è un incentivo ulteriore a proseguire nel percorso di promozione delle proprie specificità, grazie a Vetrina Toscana, progetto unico in Italia che ormai da anni portiamo avanti insieme ad Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. La messa in rete di ristoranti, botteghe e produttori locali come esempio concreto di come si possa raccontare e vivere la cucina come cultura, l’unione del gusto alla conoscenza del territorio, sostenendo l’economia reale delle nostre comunità”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

Harry's Bar riapre a Firenze, nuova sede ma con menu e arredi storici

A due anni dalla chiusura sul lungarno Vespucci, il locale fondato nel 1953 avrà sede lungo via Il Prato accanto all'hotel Villa Medici

Enogastronomia / Redazione

Nuove prospettive di sviluppo e un raccolto record in Toscana: la rivincita del settore castanicolo

L'annata migliore da dieci anni a questa parte: il 40 per cento di produzione in più in un anno. Castanea Expo 2025 propone 70 eventi di approfondimento sulla filiera, dal 12 al 14 dicembre alla Fortezza da Basso di Firenze

Enogastronomia / Marta Mancini

Drusilla Foer è la protagonista del nuovo spot dell’Olio Toscano IGP

La cantante, attrice e performer fiorentina porta ironia ed eleganza in tv con la nuova campagna di comunicazione realizzata dal Consorzio

Enogastronomia

Castanea Expo 2025, a Firenze la prima fiera dedicata alla castagna

Enogastronomia

Osterie d’Italia 2026, la Toscana sul podio della guida Slow Food

Enogastronomia

Colline Sanminiatesi, firmato un protocollo per la promozione turistica ed enogastronomica

Enogastronomia

Guida Vitae 2026, i sommelier di Ais assegnano le pagelle del vino

Enogastronomia

Mercati storici e Cross-Travel: il gusto come linguaggio universale

Enogastronomia

Turismo enogastronomico: Italia e Toscana le mete più amate dagli stranieri

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Rischio incendi: prorogato fino al 21 settembre il divieto di abbruciamento in Toscana

Attualità / Redazione

Bonus bici: a Firenze un bando da 700mila euro per e-bike e cargo-bike

Made in Toscana / Ilaria Giannini

Il paese dell’albero di Natale è in Casentino: a Montemignaio piantati 30mila abeti

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.