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L’Istituto Universitario Europeo compie 50 anni e festeggia con tre giorni di eventi

Dal 7 al 9 maggio tanti eventi tra Firenze e Fiesole per riflettere sul passato, sul presente e sul futuro dell’Europa e sul ruolo e sul valore dell’università nella società di oggi

/ Redazione
Chiostro della Badia Fiesolana

Dal 7 al 9 maggio 2026, per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, l’Istituto Universitario Europeo (IUE) organizza diversi eventi e attività tra Fiesole e Firenze.

Un’occasione per valorizzare i cinquant’anni di eccellenza accademica e riaffermare il valore della conoscenza come bene pubblico in un contesto globale in rapido e continuo cambiamento.

L’Istituto universitario europeo è nato nel 1976 da un’idea innovativa di ricerca. Oggi è un punto di riferimento internazionale per le scienze sociali e umane, nonché un luogo di dialogo tra accademia, istituzioni e società civile.

Il programma della tre giorni

La cerimonia inaugurale è fissata per il 7 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, mentre nel pomeriggio la Badia Fiesolana accoglierà leader politici e ministri provenienti da tutta Europa per un vertice ministeriale dedicato alle università del futuro.

Venerdì 8 maggio si terrà invece alla Badia Fiesolana la prima edizione del festival della ricerca EUIdeas, che rappresenta l’incontro tra ricerca accademica, politica e società. Un’evento aperto al pubblico previa registrazione, con dibattiti in inglese.

Sempre nella giornata di venerdì, a Palazzo Buontalenti verrà aperta al pubblico la mostra OPEN, curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli in dialogo con la ricerca di Johanna Gautier-Morin.

La mostra unisce scienza e arte attraverso le opere di sei artisti e celebra il restauro curato dall’Agenzia del Demanio, restituendo alla città una prima porzione del complesso e inaugurando la Sala del Demanio con le fotografie di Gina Soden.

Infine, a conclusione della tre giorni e in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio si terrà l’Open Day degli Archivi storici dell’Unione europea a Villa Salviati, con visite guidate della villa, dei giardini e degli archivi.

istituto universitario europeo villa salviati

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