Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Il campione Lorenzo Musetti in visita a sopresa ai pazienti dell’ospedale di Massa

Il tennista, attualmente al numero 5 della classifica mondiale, era accompagnato dal padre e dallo zio cardiologo, che lavora proprio all’ospedale Apuane

/ Redazione
Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa

Un pomeriggio speciale e ricco di emozioni quello vissuto ieri all’ospedale Apuane di Massa. Il campione di tennis Lorenzo Musetti, originario di Carrara e attualmente numero 5 della classifica mondiale, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura.

Musetti è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e dallo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di Massa. Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il direttore sanitario della struttura e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli, che ha guidato l’atleta in una visita attraverso alcuni reparti dell’ospedale.

Un momento di leggerezza per i ricoverati

​Nonostante il carattere informale della visita, la presenza del tennista non è certo passata inosservata. Riconosciuto immediatamente, Musetti è stato circondato dall’affetto spontaneo degli operatori sanitari e dei cittadini. Con la gentilezza che lo contraddistingue, il campione si è mostrato disponibile con tutti, concedendo selfie e autografi e scambiando battute incoraggianti con chi sta affrontando un momento di difficoltà. ​Ha regalato sorrisi e un momento di leggerezza e di distrazione dalla routine ospedaliera e in alcuni reparti, come la Cardiologia e la Radiologia interventistica, è partito anche un simpatico applauso spontaneo nei suoi confronti.

Musetti all’ospedale di Massa

Il legame con Carrara

​La visita è l’ulteriore dimostrazione di come Lorenzo Musetti sia profondamente legato alle sue radici. Nonostante gli straordinari successi internazionali e gli impegni del circuito ATP, il talento di Carrara non dimentica il suo territorio e ha dedicato volentieri un po’ del proprio tempo a una realtà fondamentale come quella dell’ospedale Apuane.

“È stato un onore ospitare Lorenzo – ha sottolineato Giuliano Biselli – vederlo interagire con tanta semplicità con i pazienti e il personale è stato il regalo più bello. La sua visita ha portato una ventata di energia positiva in tutto il nostro ospedale”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Dal Consiglio regionale della Toscana una proposta di legge al Parlamento per riconoscere lo Stato di Palestina

L'atto è stato approvato ieri dall'Assemblea legislativa toscana. Il presidente Giani: "Siamo la prima regione in Italia a farlo."

Attualità / Redazione

Pioggia, vento e mareggiate: scatta l'allerta gialla in gran parte della Toscana

Nelle prossime ore atteso vento forte su tutta la costa della regione. Per la giornata di domani previsto un peggioramento con aumento delle precipitazioni e rischio mareggiate

Attualità / Redazione

Spettacolo dal vivo, la Regione Toscana stanzia 1,5 milioni per due bandi

L'assessore Manetti: "Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa"

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

Dalla ricetta tradizionale al biscotto creativo: al Cantuccio Day trionfano La Bussola e Finisterrae

Salute / Redazione

Profilazione tumori, riconoscimento importante per la Patologia molecolare oncologica dell’Asl Toscana Centro

Cultura / Costanza Baldini

“Sconsideratezza” la nuova mostra di Dryphoto racconta cinquant’anni di visioni indipendenti

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.