Il campione Lorenzo Musetti in visita a sopresa ai pazienti dell’ospedale di Massa

Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa

Un pomeriggio speciale e ricco di emozioni quello vissuto ieri all’ospedale Apuane di Massa. Il campione di tennis Lorenzo Musetti, originario di Carrara e attualmente numero 5 della classifica mondiale, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura.

Musetti è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e dallo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di Massa. Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il direttore sanitario della struttura e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli, che ha guidato l’atleta in una visita attraverso alcuni reparti dell’ospedale.

Un momento di leggerezza per i ricoverati

​Nonostante il carattere informale della visita, la presenza del tennista non è certo passata inosservata. Riconosciuto immediatamente, Musetti è stato circondato dall’affetto spontaneo degli operatori sanitari e dei cittadini. Con la gentilezza che lo contraddistingue, il campione si è mostrato disponibile con tutti, concedendo selfie e autografi e scambiando battute incoraggianti con chi sta affrontando un momento di difficoltà. ​Ha regalato sorrisi e un momento di leggerezza e di distrazione dalla routine ospedaliera e in alcuni reparti, come la Cardiologia e la Radiologia interventistica, è partito anche un simpatico applauso spontaneo nei suoi confronti.

Il legame con Carrara

​La visita è l’ulteriore dimostrazione di come Lorenzo Musetti sia profondamente legato alle sue radici. Nonostante gli straordinari successi internazionali e gli impegni del circuito ATP, il talento di Carrara non dimentica il suo territorio e ha dedicato volentieri un po’ del proprio tempo a una realtà fondamentale come quella dell’ospedale Apuane.

“È stato un onore ospitare Lorenzo – ha sottolineato Giuliano Biselli – vederlo interagire con tanta semplicità con i pazienti e il personale è stato il regalo più bello. La sua visita ha portato una ventata di energia positiva in tutto il nostro ospedale”.